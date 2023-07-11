Жаркие дни в Екатеринбурге располагают к времяпрепровождению вне дома. Если путешествия за пределы города не воодушевляют, а проводить будни и выходные в четырех стенах не хочется, есть вариант развлечений — летний кинотеатр под открытым небом. URA.RU подготовило подборку, где можно посмотреть любимые фильмы с комфортом и красивым видом.
Самым популярным и известным летним кинотеатром считается площадка в парке Маяковского — здесь можно расположиться на креслах-шезлонгах или расстелить плед, а также заказать доставку из кафе парка. В саду Нурова понравится тем, кто предпочитает классику кинематографа, однако вход здесь платный — 250 рублей.
Новой площадкой в этом году стал онлайн-кинотеатр под открытым небом возле филиала Пушкинского музея. Здесь екатеринбуржцы смогут посмотреть известные фильмы и короткометражные работы фестивалей «Ойка», «Кинопроба», «Уральская индустриальная биеннале современного искусства» и «Стенограффия». По вечерам обещают диджеев и музыкантов, мастер-классы по бачате, сальсе, зуке и линди-хопе от школы танцев MaxDance.
Репертуар летнего кинотеатра Преображенского парка в районе Академический понравится любителям советского кино. Здесь можно вспомнить сюжеты фильмов «Девчата», «Королева бензоколонки», «Тимур и его команда», «В бои идут одни „старики“» и другие. Киносеансы проходят по пятницам с 22:00.
Ранее URA.RU подготовило подборку пляжей, где можно спастись от жары. Также агентство рассказывало о лучших места для рыбалки.
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