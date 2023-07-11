Белые грибы начали собирать в Копейске
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина собрал десятилитровое ведро белых грибов. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«На днях в Копейске. Улов — десять литров таких красавцев», — подписал фото Алексей Д. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях Людмила М. отметила, что в этом году грибы начали расти на месяц позже, чем в 2022. Челябинцы поделились грибными местами региона. Особой популярностью пользуются Аргаяшский и Сосновский районы.
Грибник собрал десятилитровое ведро белых грибов
Фотографиями он поделился в местном паблике
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