Белые грибы начали собирать в Копейске Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина собрал десятилитровое ведро белых грибов. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«На днях в Копейске. Улов — десять литров таких красавцев», — подписал фото Алексей Д. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях Людмила М. отметила, что в этом году грибы начали расти на месяц позже, чем в 2022. Челябинцы поделились грибными местами региона. Особой популярностью пользуются Аргаяшский и Сосновский районы.

Грибник собрал десятилитровое ведро белых грибов фото: Алексей Д. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте»