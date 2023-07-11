В Копейске белые грибы собирают ведрами. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу, белый гриб
Белые грибы начали собирать в Копейске Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина собрал десятилитровое ведро белых грибов. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«На днях в Копейске. Улов — десять литров таких красавцев», — подписал фото Алексей Д. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях Людмила М. отметила, что в этом году грибы начали расти на месяц позже, чем в 2022. Челябинцы поделились грибными местами региона. Особой популярностью пользуются Аргаяшский и Сосновский районы.

Грибник собрал десятилитровое ведро белых грибов
Грибник собрал десятилитровое ведро белых грибов
Фотографиями он поделился в местном паблике
Фотографиями он поделился в местном паблике

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина собрал десятилитровое ведро белых грибов. Об этом он сообщил в социальных сетях. «На днях в Копейске. Улов — десять литров таких красавцев», — подписал фото Алексей Д. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях Людмила М. отметила, что в этом году грибы начали расти на месяц позже, чем в 2022. Челябинцы поделились грибными местами региона. Особой популярностью пользуются Аргаяшский и Сосновский районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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