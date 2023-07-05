В Екатеринбурге на технопарк по производству дронов и микроэлектроники потратят 6 млрд

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ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург, иннопром, робот
В технопарке «Космос» будут развивать проекты в сфере микроэлектроники и беспилотных летательных аппаратов Фото:

Строительство технопарка в сфере электронной промышленности «Космос», который планируют построить в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга рядом с новыми общежитиями УрФУ, обойдется в 6 млрд рублей. Об этом на встрече с редакторами уральских СМИ сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

«Общий объем инвестиций составит порядка 6 млрд рублей. Уже идет подготовка площадки к строительству», — рассказал глава региона.

Технопарк построят в Новокольцовском, место для него выбрали неслучайно — рядом есть студенческий кампус УрФУ и учебный центр. В технопарке будут развивать экосистему «Космос», куратором проекта является глава КРСУ Андрей Мисюра. В интервью агентству он рассказывал, что в наукограде, в частности, будут развивать беспилотники и микроэлектронику.

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Строительство технопарка в сфере электронной промышленности «Космос», который планируют построить в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга рядом с новыми общежитиями УрФУ, обойдется в 6 млрд рублей. Об этом на встрече с редакторами уральских СМИ сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. «Общий объем инвестиций составит порядка 6 млрд рублей. Уже идет подготовка площадки к строительству», — рассказал глава региона. Технопарк построят в Новокольцовском, место для него выбрали неслучайно — рядом есть студенческий кампус УрФУ и учебный центр. В технопарке будут развивать экосистему «Космос», куратором проекта является глава КРСУ Андрей Мисюра. В интервью агентству он рассказывал, что в наукограде, в частности, будут развивать беспилотники и микроэлектронику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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