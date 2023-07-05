В Екатеринбурге на технопарк по производству дронов и микроэлектроники потратят 6 млрд

05 июля 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В технопарке «Космос» будут развивать проекты в сфере микроэлектроники и беспилотных летательных аппаратов Фото: Размик Закарян © URA.RU Строительство технопарка в сфере электронной промышленности «Космос», который планируют построить в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга рядом с новыми общежитиями УрФУ, обойдется в 6 млрд рублей. Об этом на встрече с редакторами уральских СМИ сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. «Общий объем инвестиций составит порядка 6 млрд рублей. Уже идет подготовка площадки к строительству», — рассказал глава региона. Технопарк построят в Новокольцовском, место для него выбрали неслучайно — рядом есть студенческий кампус УрФУ и учебный центр. В технопарке будут развивать экосистему «Космос», куратором проекта является глава КРСУ Андрей Мисюра. В интервью агентству он рассказывал, что в наукограде, в частности, будут развивать беспилотники и микроэлектронику.

Строительство технопарка в сфере электронной промышленности «Космос», который планируют построить в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга рядом с новыми общежитиями УрФУ, обойдется в 6 млрд рублей. Об этом на встрече с редакторами уральских СМИ сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU. «Общий объем инвестиций составит порядка 6 млрд рублей. Уже идет подготовка площадки к строительству», — рассказал глава региона. Технопарк построят в Новокольцовском, место для него выбрали неслучайно — рядом есть студенческий кампус УрФУ и учебный центр. В технопарке будут развивать экосистему «Космос», куратором проекта является глава КРСУ Андрей Мисюра. В интервью агентству он рассказывал, что в наукограде, в частности, будут развивать беспилотники и микроэлектронику.