Spiegel раскрыл, что НАТО пообещает Украине на саммите

Der Spiegel: Украина не получит членство в НАТО на саммите в Вильнюсе
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украина не получит членство в НАТО на саммите Фото:

Украина не получит членство в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11 и 12 июля, так как график вступления в военно-политический блок до сих пор не согласован. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на черновик политического документа Североатлантического альянса.

«Нынешняя версия [документа] утверждает, что будущее Украины в НАТО. Это обещание было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тем не менее, график вступления не указан — президент Украины Владимир Зеленский, среди прочих, настаивает на быстром вступлении», — написали в издании. Также уточняется, что украинскую сторону пригласят в НАТО, только когда все члены альянса согласятся с тем, что Киев выполнил необходимые для этого условия.

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Украина не получит членство в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11 и 12 июля, так как график вступления в военно-политический блок до сих пор не согласован. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на черновик политического документа Североатлантического альянса. «Нынешняя версия [документа] утверждает, что будущее Украины в НАТО. Это обещание было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тем не менее, график вступления не указан — президент Украины Владимир Зеленский, среди прочих, настаивает на быстром вступлении», — написали в издании. Также уточняется, что украинскую сторону пригласят в НАТО, только когда все члены альянса согласятся с тем, что Киев выполнил необходимые для этого условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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