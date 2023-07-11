Spiegel раскрыл, что НАТО пообещает Украине на саммите

Der Spiegel: Украина не получит членство в НАТО на саммите в Вильнюсе

11 июля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Украина не получит членство в НАТО на саммите Фото: Официальный сайт президента Украины Украина не получит членство в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11 и 12 июля, так как график вступления в военно-политический блок до сих пор не согласован. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на черновик политического документа Североатлантического альянса. «Нынешняя версия [документа] утверждает, что будущее Украины в НАТО. Это обещание было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тем не менее, график вступления не указан — президент Украины Владимир Зеленский, среди прочих, настаивает на быстром вступлении», — написали в издании. Также уточняется, что украинскую сторону пригласят в НАТО, только когда все члены альянса согласятся с тем, что Киев выполнил необходимые для этого условия.

Украина не получит членство в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11 и 12 июля, так как график вступления в военно-политический блок до сих пор не согласован. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на черновик политического документа Североатлантического альянса. «Нынешняя версия [документа] утверждает, что будущее Украины в НАТО. Это обещание было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тем не менее, график вступления не указан — президент Украины Владимир Зеленский, среди прочих, настаивает на быстром вступлении», — написали в издании. Также уточняется, что украинскую сторону пригласят в НАТО, только когда все члены альянса согласятся с тем, что Киев выполнил необходимые для этого условия.