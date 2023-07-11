В Челябинской области в День металлурга пройдут шоу фонтанов и перфомансы

В Магнитогорске в День металлурга состоится шоу фонтанов Фото: Илья Московец © URA.RU

В День Металлурга в Челябинской области состоятся концерты, перфомансы, авиашоу и шоу фонтанов. URA.RU узнало, как в регионе будут праздновать событие, которое отмечается по всей России 15 и 16 июля.

В Магнитогорске 15 июля откроют вторую очередь парка «Притяжение». Праздничные мероприятия пройдут в этот день с 10 до 22 часов. В программе — детская анимационная программа, авиашоу, шоу фонтанов, концерт и другие мероприятия. В центре города мероприятия начнутся уже с 14 июля. Пройдут награждения сотрудников ММК, праздничные концерты, театрализованное представление, посвященное 280-летию Магнитной столицы. Также в рамках празднования Дня металлурга уже 22 июля пройдет традиционная велогонка по маршруту Магнитогорск-ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».

В Сатке праздник начнется 13 июля с торжественных мероприятий для сотрудников компании. Также в программе, начиная с 14 июля и далее в выходные, — выступление симфонического оркестра Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова, джазового саксофониста Игоря Бутмана и фестиваль по мини-футболу среди взрослых любительских команд Челябинской области. Вечером 17 июля в городе пройдет аудиовизуальный перфоманс на арт-площадке «Ангар».

В Карабаше, помимо официальной части, выступят группы «Винтаж» и «Гастроли», пройдут экскурсия «Карабаш — город озер», ярмарка прикладного искусства и выступления местных коллективов. В Аше праздничные мероприятия запланированы на 14, 15 и 16 июля. В программе — официальное награждение сотрудников Ашинского металлургического завода, концерты, конкурсы, и развлекательная программа «Ашинский разгуляй».

В Златоусте 14 июля пройдут концертная и развлекательная программа, приуроченные ко Дню металлурга. Также в преддверии праздника в торгово-развлекательном комплексе «Тарелка» открылась фотовыставка, посвященная Дню металлурга. Она продолжит работу до 30 июля.

В Кыштыме на День металлурга выступит Глюкоза. Концерт с участием артистки пройдет 15 июля на площади ДК Металлургов.