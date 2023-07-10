Тюменские артиллеристы показали метод, с помощью которого они обнаруживают противника и впоследствии уничтожают вражеские позиции. Показательное видео работы бойцов опубликовали в информационном центре правительства Тюменской области.
«Бойцы подразделения, сформированного из мобилизованных жителей Тюменской области, с помощью воздушной разведки выявляют места установки орудия противника, затем наносят высокоточный удар», — объясняют в информцентре. Там уточняется, что военнослужащие тщательно обследуют местность с помощью дронов, а на одном из кадров видно, как пункт врага был обнаружен благодаря передающим антеннам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени создали уникальные модули для размещения личного состава, находящегося в зоне СВО. Их отличительной чертой является легкий вес и простота установки.
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