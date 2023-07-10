Тюменские артиллеристы показали метод выявления позиций противника. Видео

Артиллеристы из Тюмени с помощью дронов выявляют положение противника

11 июля 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Артиллеристы пользуются дронами для обнаружения противника Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменские артиллеристы показали метод, с помощью которого они обнаруживают противника и впоследствии уничтожают вражеские позиции. Показательное видео работы бойцов опубликовали в информационном центре правительства Тюменской области. «Бойцы подразделения, сформированного из мобилизованных жителей Тюменской области, с помощью воздушной разведки выявляют места установки орудия противника, затем наносят высокоточный удар», — объясняют в информцентре. Там уточняется, что военнослужащие тщательно обследуют местность с помощью дронов, а на одном из кадров видно, как пункт врага был обнаружен благодаря передающим антеннам. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени создали уникальные модули для размещения личного состава, находящегося в зоне СВО. Их отличительной чертой является легкий вес и простота установки.

Тюменские артиллеристы показали метод, с помощью которого они обнаруживают противника и впоследствии уничтожают вражеские позиции. Показательное видео работы бойцов опубликовали в информационном центре правительства Тюменской области. «Бойцы подразделения, сформированного из мобилизованных жителей Тюменской области, с помощью воздушной разведки выявляют места установки орудия противника, затем наносят высокоточный удар», — объясняют в информцентре. Там уточняется, что военнослужащие тщательно обследуют местность с помощью дронов, а на одном из кадров видно, как пункт врага был обнаружен благодаря передающим антеннам. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени создали уникальные модули для размещения личного состава, находящегося в зоне СВО. Их отличительной чертой является легкий вес и простота установки.