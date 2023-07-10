10 июля 2023

На ТНТ начали показывать сериал с курганской актрисой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская актриса Софья Присс снялась в сериале «Откройте, полиция!» на ТНТ Фото:

На телеканале ТНТ начали показывать сериал «Откройте, полиция!» с участием актрисы из Кургана Софьей Присс. В проекте ей досталась роль дочери главного героя, которого сыграл актер Иван Охлобыстин. Об этом сообщается в соцсетях. Премьера состоялась 10 июля.

«На ТНТ запустили комедийный сериал с участием курганской актрисы. В проекте „Откройте, полиция!“ наша землячка Софья Присс сыграла Машу Рощину — дочь главного героя. Его роль исполнил Иван Охлобыстин», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». Также один из эпизодов опубликован в группе «Телеканал ТНТ» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что с участием актрисы из Кургана Софьи Присс показали фильм «Сквозь время». Он вышел в прокат 15 июня в российских кинотеатрах.

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На телеканале ТНТ начали показывать сериал «Откройте, полиция!» с участием актрисы из Кургана Софьей Присс. В проекте ей досталась роль дочери главного героя, которого сыграл актер Иван Охлобыстин. Об этом сообщается в соцсетях. Премьера состоялась 10 июля. «На ТНТ запустили комедийный сериал с участием курганской актрисы. В проекте „Откройте, полиция!“ наша землячка Софья Присс сыграла Машу Рощину — дочь главного героя. Его роль исполнил Иван Охлобыстин», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». Также один из эпизодов опубликован в группе «Телеканал ТНТ» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что с участием актрисы из Кургана Софьи Присс показали фильм «Сквозь время». Он вышел в прокат 15 июня в российских кинотеатрах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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