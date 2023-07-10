На телеканале ТНТ начали показывать сериал «Откройте, полиция!» с участием актрисы из Кургана Софьей Присс. В проекте ей досталась роль дочери главного героя, которого сыграл актер Иван Охлобыстин. Об этом сообщается в соцсетях. Премьера состоялась 10 июля.
«На ТНТ запустили комедийный сериал с участием курганской актрисы. В проекте „Откройте, полиция!“ наша землячка Софья Присс сыграла Машу Рощину — дочь главного героя. Его роль исполнил Иван Охлобыстин», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». Также один из эпизодов опубликован в группе «Телеканал ТНТ» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что с участием актрисы из Кургана Софьи Присс показали фильм «Сквозь время». Он вышел в прокат 15 июня в российских кинотеатрах.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.