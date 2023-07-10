На ТНТ начали показывать сериал с курганской актрисой. Видео

11 июля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Курганская актриса Софья Присс снялась в сериале «Откройте, полиция!» на ТНТ Фото: Анна Майорова © URA.RU На телеканале ТНТ начали показывать сериал «Откройте, полиция!» с участием актрисы из Кургана Софьей Присс. В проекте ей досталась роль дочери главного героя, которого сыграл актер Иван Охлобыстин. Об этом сообщается в соцсетях. Премьера состоялась 10 июля. «На ТНТ запустили комедийный сериал с участием курганской актрисы. В проекте „Откройте, полиция!“ наша землячка Софья Присс сыграла Машу Рощину — дочь главного героя. Его роль исполнил Иван Охлобыстин», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». Также один из эпизодов опубликован в группе «Телеканал ТНТ» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что с участием актрисы из Кургана Софьи Присс показали фильм «Сквозь время». Он вышел в прокат 15 июня в российских кинотеатрах.

На телеканале ТНТ начали показывать сериал «Откройте, полиция!» с участием актрисы из Кургана Софьей Присс. В проекте ей досталась роль дочери главного героя, которого сыграл актер Иван Охлобыстин. Об этом сообщается в соцсетях. Премьера состоялась 10 июля. «На ТНТ запустили комедийный сериал с участием курганской актрисы. В проекте „Откройте, полиция!“ наша землячка Софья Присс сыграла Машу Рощину — дочь главного героя. Его роль исполнил Иван Охлобыстин», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». Также один из эпизодов опубликован в группе «Телеканал ТНТ» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что с участием актрисы из Кургана Софьи Присс показали фильм «Сквозь время». Он вышел в прокат 15 июня в российских кинотеатрах.