Госдума обязала банки возвращать россиянам украденные мошенниками деньги

11 июля 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Закон обязует операторов проверять подозрительные переводы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме приняли закон, который защитит граждан от финансовых мошенников. Об этом сообщили на официальном сайте. В частности, банки, которые не будут проверять переводы россиян на предмет мошенничества, должны будут вернуть им украденные деньги. «На пленарном заседании Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников», — сообщили на сайте Госдумы. Там отметили, что такой закон обязует операторов проверять подозрительные переводы и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если на то есть согласие клиента. Банки, которые не будут исполнять новые обязательства, отмечается на сайте Госдумы, должны будут вернуть россиянам украденные мошенниками средства. Ранее Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. В документе определены правовой статус и правила использования цифровой валюты.

В Госдуме приняли закон, который защитит граждан от финансовых мошенников. Об этом сообщили на официальном сайте. В частности, банки, которые не будут проверять переводы россиян на предмет мошенничества, должны будут вернуть им украденные деньги. «На пленарном заседании Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников», — сообщили на сайте Госдумы. Там отметили, что такой закон обязует операторов проверять подозрительные переводы и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если на то есть согласие клиента. Банки, которые не будут исполнять новые обязательства, отмечается на сайте Госдумы, должны будут вернуть россиянам украденные мошенниками средства. Ранее Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. В документе определены правовой статус и правила использования цифровой валюты.