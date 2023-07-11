В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ответственного за мобилизацию

СК: задержан подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизации Краснодара Ржицкого
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, следственная группа
Мужчина проверяется на причастность к убийству Станислава Ржицкого Фото:

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там отметили, что мужчина проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого.

Ранее в соцсетях появилась информация об убийстве замначальника городского отдела Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Его подкараулили и совершили четыре выстрела в спину и грудь. СК возбудил уголовное дело по факту убийства и начал расследование.

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В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «Следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там отметили, что мужчина проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого. Ранее в соцсетях появилась информация об убийстве замначальника городского отдела Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Его подкараулили и совершили четыре выстрела в спину и грудь. СК возбудил уголовное дело по факту убийства и начал расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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