В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ответственного за мобилизацию

СК: задержан подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизации Краснодара Ржицкого

11 июля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Мужчина проверяется на причастность к убийству Станислава Ржицкого Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «Следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения», — сообщает СК в своем telegram-канале . Там отметили, что мужчина проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого. Ранее в соцсетях появилась информация об убийстве замначальника городского отдела Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Его подкараулили и совершили четыре выстрела в спину и грудь. СК возбудил уголовное дело по факту убийства и начал расследование.

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «Следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там отметили, что мужчина проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого. Ранее в соцсетях появилась информация об убийстве замначальника городского отдела Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Его подкараулили и совершили четыре выстрела в спину и грудь. СК возбудил уголовное дело по факту убийства и начал расследование.