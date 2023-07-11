Столтенберг: НАТО упростит Украине вступление в альянс

11 июля 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Столтенберг подчеркнул, что Киев должен выполнить все условия для вступления в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Государства Североатлантического альянса согласовали пакет поддержки Украины. Среди элементов помощи Киеву присутствует и снятие требований по плану действий для членства в НАТО. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. Новость по теме Как пройдет саммит НАТО в Вильнюсе «Страны НАТО согласовали пакет поддержки Киева из трех элементов, включая военную поддержку и снятие требования по плану действий для членства в альянсе», — заявил Йенс Столтенберг в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на сайте альянса. Также он заявил, что процедура интеграции Украины в военно-политический блок не предусматривает предварительных сроков. «[Киеву] важно выполнить все условия», — подытожил генсекретарь

Государства Североатлантического альянса согласовали пакет поддержки Украины. Среди элементов помощи Киеву присутствует и снятие требований по плану действий для членства в НАТО. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. «Страны НАТО согласовали пакет поддержки Киева из трех элементов, включая военную поддержку и снятие требования по плану действий для членства в альянсе», — заявил Йенс Столтенберг в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на сайте альянса. Также он заявил, что процедура интеграции Украины в военно-политический блок не предусматривает предварительных сроков. «[Киеву] важно выполнить все условия», — подытожил генсекретарь