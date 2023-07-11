Столтенберг: НАТО упростит Украине вступление в альянс

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Столтенберг подчеркнул, что Киев должен выполнить все условия для вступления в НАТО Фото:

Государства Североатлантического альянса согласовали пакет поддержки Украины. Среди элементов помощи Киеву присутствует и снятие требований по плану действий для членства в НАТО. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.

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Как пройдет саммит НАТО в Вильнюсе

«Страны НАТО согласовали пакет поддержки Киева из трех элементов, включая военную поддержку и снятие требования по плану действий для членства в альянсе», — заявил Йенс Столтенберг в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на сайте альянса.

Также он заявил, что процедура интеграции Украины в военно-политический блок не предусматривает предварительных сроков. «[Киеву] важно выполнить все условия», — подытожил генсекретарь

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Государства Североатлантического альянса согласовали пакет поддержки Украины. Среди элементов помощи Киеву присутствует и снятие требований по плану действий для членства в НАТО. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. «Страны НАТО согласовали пакет поддержки Киева из трех элементов, включая военную поддержку и снятие требования по плану действий для членства в альянсе», — заявил Йенс Столтенберг в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на сайте альянса. Также он заявил, что процедура интеграции Украины в военно-политический блок не предусматривает предварительных сроков. «[Киеву] важно выполнить все условия», — подытожил генсекретарь
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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