Столтенберг: НАТО упростит Украине вступление в альянс

Государства Североатлантического альянса согласовали пакет поддержки Украины. Среди элементов помощи Киеву присутствует и снятие требований по плану действий для членства в НАТО. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.
«Страны НАТО согласовали пакет поддержки Киева из трех элементов, включая военную поддержку и снятие требования по плану действий для членства в альянсе», — заявил Йенс Столтенберг в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась
Также он заявил, что процедура интеграции Украины в военно-политический блок не предусматривает предварительных сроков. «[Киеву] важно выполнить все условия», — подытожил генсекретарь
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