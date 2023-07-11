Как пройдет саммит НАТО в Вильнюсе

Советник президента США Салливан: на саммите НАТО обсудят повышение расходов на оборону
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Нато.вооружение. техника. stock, нато, столтенберг йенс, Гитанас Науседа, вильнюс, stock
Йенс Столтенберг заявил, что Турция одобрила вступление Швеции в НАТО Фото:

С 11 по 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. На него приедут лидеры западных стран, которые входят в североатлантический блок. URA.RU приводит основные вопросы, которые обсудит альянс на саммите.

Принятие Украины в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что в альянсе нет единой позиции по вступлению Украины в альянс. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина не станет членом НАТО на саммите в Вильнюсе. Немецкое издание Bild сообщило, что Германия может заблокировать украинскую заявку на вступление в альянс. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевский режим ждет «хороших новостей» на саммите.

Однако руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что от саммита НАТО не стоит ждать «чего-то из ряда вон». Запад не примет Украину в альянс, однако будет продолжать мотивировать киевский режим очередными организационными решениями. Об этом сообщил депутат Госдумы Константин Затулин.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

Ряд стран-членов НАТО обсуждали анонимно пакет долгосрочной помощи Украине накануне саммита альянса. На экстренных консультациях велись переговоры о гарантиях безопасности для страны. «Мы еще очень долго будем снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии», — сообщило европейское издание Politico.

Вступление Швеции в НАТО

Действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что Турция дала согласие как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Швеция дала обещание Турции перестать поддерживать организации, которые объявлены Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО. В американском издании 19fortyfive отметили, что одобрение Турции на вступлении Швеции в альянс приведет к катастрофе в североатлантическом блоке.

Повышение расходов на оборону

Салливан сообщил, что на саммите будут обсуждать повышение расходов на оборону. «Мы договоримся, что 2% от ВВП должны быть минимумом, а не потолком», — заявил он.

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С 11 по 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. На него приедут лидеры западных стран, которые входят в североатлантический блок. URA.RU приводит основные вопросы, которые обсудит альянс на саммите. Президент США Джо Байден заявил, что в альянсе нет единой позиции по вступлению Украины в альянс. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина не станет членом НАТО на саммите в Вильнюсе. Немецкое издание Bild сообщило, что Германия может заблокировать украинскую заявку на вступление в альянс. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевский режим ждет «хороших новостей» на саммите. Однако руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что от саммита НАТО не стоит ждать «чего-то из ряда вон». Запад не примет Украину в альянс, однако будет продолжать мотивировать киевский режим очередными организационными решениями. Об этом сообщил депутат Госдумы Константин Затулин. Ряд стран-членов НАТО обсуждали анонимно пакет долгосрочной помощи Украине накануне саммита альянса. На экстренных консультациях велись переговоры о гарантиях безопасности для страны. «Мы еще очень долго будем снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии», — сообщило европейское издание Politico. Действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что Турция дала согласие как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Швеция дала обещание Турции перестать поддерживать организации, которые объявлены Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО. В американском издании 19fortyfive отметили, что одобрение Турции на вступлении Швеции в альянс приведет к катастрофе в североатлантическом блоке. Салливан сообщил, что на саммите будут обсуждать повышение расходов на оборону. «Мы договоримся, что 2% от ВВП должны быть минимумом, а не потолком», — заявил он.
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