Как пройдет саммит НАТО в Вильнюсе

Советник президента США Салливан: на саммите НАТО обсудят повышение расходов на оборону

11 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что Турция одобрила вступление Швеции в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library С 11 по 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. На него приедут лидеры западных стран, которые входят в североатлантический блок. URA.RU приводит основные вопросы, которые обсудит альянс на саммите. Принятие Украины в НАТО Президент США Джо Байден заявил, что в альянсе нет единой позиции по вступлению Украины в альянс. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина не станет членом НАТО на саммите в Вильнюсе. Немецкое издание Bild сообщило, что Германия может заблокировать украинскую заявку на вступление в альянс. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевский режим ждет «хороших новостей» на саммите.



Однако руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что от саммита НАТО не стоит ждать «чего-то из ряда вон». Запад не примет Украину в альянс, однако будет продолжать мотивировать киевский режим очередными организационными решениями. Об этом сообщил депутат Госдумы Константин Затулин. Декларация о гарантиях безопасности для Украины Ряд стран-членов НАТО обсуждали анонимно пакет долгосрочной помощи Украине накануне саммита альянса. На экстренных консультациях велись переговоры о гарантиях безопасности для страны. «Мы еще очень долго будем снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии», — сообщило европейское издание Politico. Вступление Швеции в НАТО Действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что Турция дала согласие как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Швеция дала обещание Турции перестать поддерживать организации, которые объявлены Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО. В американском издании 19fortyfive отметили, что одобрение Турции на вступлении Швеции в альянс приведет к катастрофе в североатлантическом блоке. Повышение расходов на оборону Салливан сообщил, что на саммите будут обсуждать повышение расходов на оборону. «Мы договоримся, что 2% от ВВП должны быть минимумом, а не потолком», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 11 по 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. На него приедут лидеры западных стран, которые входят в североатлантический блок. URA.RU приводит основные вопросы, которые обсудит альянс на саммите. Президент США Джо Байден заявил, что в альянсе нет единой позиции по вступлению Украины в альянс. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина не станет членом НАТО на саммите в Вильнюсе. Немецкое издание Bild сообщило, что Германия может заблокировать украинскую заявку на вступление в альянс. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевский режим ждет «хороших новостей» на саммите. Однако руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что от саммита НАТО не стоит ждать «чего-то из ряда вон». Запад не примет Украину в альянс, однако будет продолжать мотивировать киевский режим очередными организационными решениями. Об этом сообщил депутат Госдумы Константин Затулин. Ряд стран-членов НАТО обсуждали анонимно пакет долгосрочной помощи Украине накануне саммита альянса. На экстренных консультациях велись переговоры о гарантиях безопасности для страны. «Мы еще очень долго будем снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии», — сообщило европейское издание Politico. Действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что Турция дала согласие как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Швеция дала обещание Турции перестать поддерживать организации, которые объявлены Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО. В американском издании 19fortyfive отметили, что одобрение Турции на вступлении Швеции в альянс приведет к катастрофе в североатлантическом блоке. Салливан сообщил, что на саммите будут обсуждать повышение расходов на оборону. «Мы договоримся, что 2% от ВВП должны быть минимумом, а не потолком», — заявил он.