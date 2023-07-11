Глава Минобрнауки РФ рассказал, что ждет систему образования в будущем

Фальков: модернизация системы образования обеспечит будущих специалистов практикой
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Форум преподавателей истории. Тюмень , фальков валерий
Валерий Фальков считает, что процесс обновления системы образования в стране позволит ей быть конкурентной Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Модернизация отечественного образования является необходимостью из-за ускоренного темпа развития современного общества. Обновленная система образования позволит обеспечить будущих специалистов практической подготовкой. Такое мнение выразил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время круглого стола, передает журналист URA.RU. Фальков прибыл в качестве почетного гостя на международную выставку «Иннопром 2023», которая проходит в Екатеринбурге.

«Важным элементом модернизации системы образования должно быть правильное сочетание его фундаментальности и практической подготовки специалистов», — отметил Фальков. Также министр считает, что современное российское образование должно работать в плотном тандеме с представителями промышленного сектора экономики страны.

В Екатеринбурге проходит промышленная выставка «Иннопром 2023». Участники показали свои стенды с инновационной продукцией. Вся информация о международной выставке — в материале URA.RU.

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Модернизация отечественного образования является необходимостью из-за ускоренного темпа развития современного общества. Обновленная система образования позволит обеспечить будущих специалистов практической подготовкой. Такое мнение выразил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время круглого стола, передает журналист URA.RU. Фальков прибыл в качестве почетного гостя на международную выставку «Иннопром 2023», которая проходит в Екатеринбурге. «Важным элементом модернизации системы образования должно быть правильное сочетание его фундаментальности и практической подготовки специалистов», — отметил Фальков. Также министр считает, что современное российское образование должно работать в плотном тандеме с представителями промышленного сектора экономики страны. В Екатеринбурге проходит промышленная выставка «Иннопром 2023». Участники показали свои стенды с инновационной продукцией. Вся информация о международной выставке — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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