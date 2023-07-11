Шойгу заявил о десятикратном увеличении выпуска боеприпасов в России

11 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу сообщил о наращивании производства вооружений российскими ОПК Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским оборонно-промышленным комплексам (ОПК) удалось нарастить производство вооружений и техники на нужды спецоперации в кратчайшие сроки. Количество выпускаемых боеприпасов выросло в 10 раз, сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. «В кратчайшие сроки ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружений и техники для СВО. <…> Уже в 2023 году мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года», — поделился Сергей Шойгу. Он также уточнил, что в этом году количество закупаемого по гособоронзаказу вооружения увеличилось более чем в пять раз. При этом с марта 2022 года количество оружия и техники выросло в 1,8 раза. По его словам, предприятия ОПК работают круглые сутки. Также министр обороны подчеркнул, что «Уралвагонзавод» увеличил поставки и капремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза. Также предприятие «КАМАЗ» в 17,6 раза нарастило поставки автомобилей. Кроме того, Шойгу сообщил о трехкратном увеличении поставок вертолетов КА-52 и увеличении закупки боеприпасов в два раза в 2023 году. Ранее Шойгу посетил с проверкой на оборонное предприятие в Омской области. В ходе инспекции он поручил увеличить производственные мощности для изготовления танков. Также стало известно о визите главы Минобороны РФ в Татарстан с целью проверить выполнение гособоронзаказа на предприятиях, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским оборонно-промышленным комплексам (ОПК) удалось нарастить производство вооружений и техники на нужды спецоперации в кратчайшие сроки. Количество выпускаемых боеприпасов выросло в 10 раз, сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. «В кратчайшие сроки ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружений и техники для СВО. <…> Уже в 2023 году мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года», — поделился Сергей Шойгу. Он также уточнил, что в этом году количество закупаемого по гособоронзаказу вооружения увеличилось более чем в пять раз. При этом с марта 2022 года количество оружия и техники выросло в 1,8 раза. По его словам, предприятия ОПК работают круглые сутки. Также министр обороны подчеркнул, что «Уралвагонзавод» увеличил поставки и капремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза. Также предприятие «КАМАЗ» в 17,6 раза нарастило поставки автомобилей. Кроме того, Шойгу сообщил о трехкратном увеличении поставок вертолетов КА-52 и увеличении закупки боеприпасов в два раза в 2023 году. Ранее Шойгу посетил с проверкой на оборонное предприятие в Омской области. В ходе инспекции он поручил увеличить производственные мощности для изготовления танков. Также стало известно о визите главы Минобороны РФ в Татарстан с целью проверить выполнение гособоронзаказа на предприятиях, передает MK.RU.