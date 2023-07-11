Отец Миши Бахтина со СМА пожалуется в СК на telegram-канал, который связывают с пиарщицей Куйвашева

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Дмитрий Бахтин напишет заявление в свердловский СК Фото:

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), напишет заявление в Следственный комитет по Свердловской области на telegram-канал «Не для протокола» за раскрытие информации медицинского характера. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась представитель семьи Юлия Липинская.

«Мы не давали разрешения на публикацию документов, носящих сведения мединского характера. Завтра отец Миши Дмитрий напишет заявление на telegram-канал „Не для протокола“ в региональный СК для того, чтобы проверить и привлечь к ответственности владельца соцсети», — отметила Липинская.

Telegram-канал «Не для протокола» связывают с пиарщицей свердловского губернатора Аксаной Пановой. Источники URA.RU уверяют, что Панова использует повестку Евгения Куйвашева, чтобы вернуть собственное медиа-влияние.

Ранее URA.RU писало о том, что федеральный врачебный консилиум принял решение по Мише Бахтину со СМА. Чтобы назначить ребенку препарат «Рисдиплам» за счет свердловского минздрава, нужно провести дополнительные обследования.

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Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), напишет заявление в Следственный комитет по Свердловской области на telegram-канал «Не для протокола» за раскрытие информации медицинского характера. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась представитель семьи Юлия Липинская. «Мы не давали разрешения на публикацию документов, носящих сведения мединского характера. Завтра отец Миши Дмитрий напишет заявление на telegram-канал „Не для протокола“ в региональный СК для того, чтобы проверить и привлечь к ответственности владельца соцсети», — отметила Липинская. Telegram-канал «Не для протокола» связывают с пиарщицей свердловского губернатора Аксаной Пановой. Источники URA.RU уверяют, что Панова использует повестку Евгения Куйвашева, чтобы вернуть собственное медиа-влияние. Ранее URA.RU писало о том, что федеральный врачебный консилиум принял решение по Мише Бахтину со СМА. Чтобы назначить ребенку препарат «Рисдиплам» за счет свердловского минздрава, нужно провести дополнительные обследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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