Отец Миши Бахтина со СМА пожалуется в СК на telegram-канал, который связывают с пиарщицей Куйвашева

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), напишет заявление в Следственный комитет по Свердловской области на telegram-канал «Не для протокола» за раскрытие информации медицинского характера. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась представитель семьи Юлия Липинская.
«Мы не давали разрешения на публикацию документов, носящих сведения мединского характера. Завтра отец Миши Дмитрий напишет заявление на telegram-канал „Не для протокола“ в региональный СК для того, чтобы проверить и привлечь к ответственности владельца соцсети», — отметила Липинская.
Telegram-канал «Не для протокола» связывают с пиарщицей свердловского губернатора Аксаной Пановой. Источники URA.RU уверяют, что Панова использует повестку Евгения Куйвашева, чтобы вернуть собственное медиа-влияние.
Ранее URA.RU писало о том, что федеральный врачебный консилиум принял решение по Мише Бахтину со СМА. Чтобы назначить ребенку препарат «Рисдиплам» за счет свердловского минздрава, нужно провести дополнительные обследования.
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