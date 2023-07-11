Отец Миши Бахтина со СМА пожалуется в СК на telegram-канал, который связывают с пиарщицей Куйвашева

11 июля 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Бахтин напишет заявление в свердловский СК Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), напишет заявление в Следственный комитет по Свердловской области на telegram-канал «Не для протокола» за раскрытие информации медицинского характера. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась представитель семьи Юлия Липинская. «Мы не давали разрешения на публикацию документов, носящих сведения мединского характера. Завтра отец Миши Дмитрий напишет заявление на telegram-канал „Не для протокола“ в региональный СК для того, чтобы проверить и привлечь к ответственности владельца соцсети», — отметила Липинская. Telegram-канал «Не для протокола» связывают с пиарщицей свердловского губернатора Аксаной Пановой. Источники URA.RU уверяют, что Панова использует повестку Евгения Куйвашева, чтобы вернуть собственное медиа-влияние. Ранее URA.RU писало о том, что федеральный врачебный консилиум принял решение по Мише Бахтину со СМА. Чтобы назначить ребенку препарат «Рисдиплам» за счет свердловского минздрава, нужно провести дополнительные обследования.

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), напишет заявление в Следственный комитет по Свердловской области на telegram-канал «Не для протокола» за раскрытие информации медицинского характера. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась представитель семьи Юлия Липинская. «Мы не давали разрешения на публикацию документов, носящих сведения мединского характера. Завтра отец Миши Дмитрий напишет заявление на telegram-канал „Не для протокола“ в региональный СК для того, чтобы проверить и привлечь к ответственности владельца соцсети», — отметила Липинская. Telegram-канал «Не для протокола» связывают с пиарщицей свердловского губернатора Аксаной Пановой. Источники URA.RU уверяют, что Панова использует повестку Евгения Куйвашева, чтобы вернуть собственное медиа-влияние. Ранее URA.RU писало о том, что федеральный врачебный консилиум принял решение по Мише Бахтину со СМА. Чтобы назначить ребенку препарат «Рисдиплам» за счет свердловского минздрава, нужно провести дополнительные обследования.