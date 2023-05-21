Команду губернатора Куйвашева лишают монополии на пиар

У главного рупора свердловской власти появилась неожиданная угроза

22 мая 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Пиар-блок Евгения Куйвашева столкнулся с непредвиденной угрозой — анонимным telegram-каналом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургская пиарщица Аксана Панова использует повестку губернатора Евгения Куйвашева, чтобы вернуть собственное медиа-влияние. В руках бывшей журналистки неожиданно оказался мощный ресурс — telegram-канал «Не для протокола», уже превзошедший по силе главный рупор власти «Свердловский пул». Команду главы региона это откровенно тревожит: под вопросом монополия «области» на достоверную информацию. Появившийся в феврале канал «Не для протокола» Пановой, которая за год до этого лишилась своего издания Znak.com, в мае стал одним из самых быстрорастущих в регионе — благодаря теме лесных пожаров. За две с половиной недели аудитория увеличилась в три раза: на ресурс подписались больше 2,5 тысяч человек — сейчас их суммарно почти 3,8 тысячи. Принадлежащий областному департаменту информполитики и его директору Юлии Хусаиновой официальный канал «Свердловский пул», публикующий ту же информацию рос заметно медленнее: на него подписаны лишь 860 человек. Идею создать закрытый telegram-канал ДИПа приписывают Юлии Хусаиновой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной этого называют странную тактику, избранную самой Хусаиновой. Получая самую оперативную информацию из первых рук, чиновница стала распределять ее, отдавая предпочтение каналу Пановой, а не собственным ресурсам ДИПа. В результате «Свердловский пул» начал систематически отставать от «Не для протокола» по самыми резонансными поводами. 7 мая канал Пановой первым — в 17:13 — сообщил о вызванной пожарами аварии на Рефтинской ГРЭС, оставившей без света пять населенных пунктов. Эту же информацию ДИП выдал только спустя 50 минут — в 18:03. 8 мая Панова раньше всех писала об итогах заседания губернатора с министром природы РФ Александром Козловым (12:37) и присланной в регион авиации МЧС и Минобороны (12:44). Канал Хусаиновой сообщил об этом же только в 12:55 и 14:35 соответственно. Новость по теме Панову вызывали в прокуратуру перед закрытием Znak.com С форой в два часа — 8:19 против 10:09 — Панова написала 9 мая о надвигающемся на Екатеринбург смоге. На минуту раньше официального релиза, в 16:39, «Не для протокола» оповестил о решении губернатора продлить запрет на охоту. 11 мая Панова в 8:37 опубликовала полную пожарную сводку по региону, которую ДИП дал только в 9:32. Вперед департамента пиарщица сообщила и о просьбе Куйвашева прислать в область ИЛ-76 — 12:40 против 12:46. Опровержение губернатора о том, что пожары могли устроить диверсанты из Украины, тоже оказался у Пановой первой — в 14:06, на пять минут раньше ДИПа. Между тем некоторые поводы доставались «Не для протокола» от Хусаиновой и вовсе в качестве эксклюзива. 7 мая Панова опубликовала сканы обращения правительства в прокуратуру и МВД с информацией о возможных спланированных поджогах. В «Свердловском пуле» об этой истории так и не написали. 11 мая канал Пановой так же эксклюзивно сообщил о требовании Куйвашева к минприроды — уберечь от огня уникальные природные памятники. Такая политика применялась не только к «пожарным» темам. Например, в обход «Свердловского пула» Панова сообщает о встрече Куйвашева с куратором из администрации президента Петром Халанским, о решении губернатора провести большую реформу среднего образования и о его предложении в Минпромторг РФ дать отсрочку от армии студентам, трудоустроенным на оборонные заводы. Считается, что Аксана Панова могла сама убедить губернатора в необходимости завести «Не для протокола» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В окружении губернатора соглашаются, что подыгрывание каналу Пановой выглядит неоднозначно. История с пожарами показала, что самый оперативный ресурс, обладающий эксклюзивом, способен быстро стать популярным. И почему выбор пал в пользу «Не для протокола» Пановой, а не собственного медиа-рупора властей и самого губернатора, в резиденции объясняют лишь амбициями пиарщицы вернуть прежнее влияние. Эту реакцию разделяет и политтехнолог, неоднократно работавший с областными властями и попросивший не раскрывать его фамилию: «Канал [„Не для протокола“] не отождествляется аудиторией непосредственно с губернатором, с его именем. Да, присутствует достаточно активная поддержка повестки Евгения Куйвашева, но в широком смысле такая форма связи [с аудиторией] не приносит очков. Скорее, это ресурс губернатора для узкой прослойки политтусовки, а для рядового свердловчанина это что-то вроде еще одного СМИ». В самом ДИПе заявили URA.RU, что стараются своевременно информировать журналистов через свои официальные ресурсы, а «за деятельность анонимных telegram-каналов департамент не отвечает». Аксана Панова принципиально отказывается от комментариев прессе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургская пиарщица Аксана Панова использует повестку губернатора Евгения Куйвашева, чтобы вернуть собственное медиа-влияние. В руках бывшей журналистки неожиданно оказался мощный ресурс — telegram-канал «Не для протокола», уже превзошедший по силе главный рупор власти «Свердловский пул». Команду главы региона это откровенно тревожит: под вопросом монополия «области» на достоверную информацию. Появившийся в феврале канал «Не для протокола» Пановой, которая за год до этого лишилась своего издания Znak.com, в мае стал одним из самых быстрорастущих в регионе — благодаря теме лесных пожаров. За две с половиной недели аудитория увеличилась в три раза: на ресурс подписались больше 2,5 тысяч человек — сейчас их суммарно почти 3,8 тысячи. Принадлежащий областному департаменту информполитики и его директору Юлии Хусаиновой официальный канал «Свердловский пул», публикующий ту же информацию рос заметно медленнее: на него подписаны лишь 860 человек. Причиной этого называют странную тактику, избранную самой Хусаиновой. Получая самую оперативную информацию из первых рук, чиновница стала распределять ее, отдавая предпочтение каналу Пановой, а не собственным ресурсам ДИПа. В результате «Свердловский пул» начал систематически отставать от «Не для протокола» по самыми резонансными поводами. 7 мая канал Пановой первым — в 17:13 — сообщил о вызванной пожарами аварии на Рефтинской ГРЭС, оставившей без света пять населенных пунктов. Эту же информацию ДИП выдал только спустя 50 минут — в 18:03. С форой в два часа — 8:19 против 10:09 — Панова написала 9 мая о надвигающемся на Екатеринбург смоге. На минуту раньше официального релиза, в 16:39, «Не для протокола» оповестил о решении губернатора продлить запрет на охоту. 11 мая Панова в 8:37 опубликовала полную пожарную сводку по региону, которую ДИП дал только в 9:32. Вперед департамента пиарщица сообщила и о просьбе Куйвашева прислать в область ИЛ-76 — 12:40 против 12:46. Опровержение губернатора о том, что пожары могли устроить диверсанты из Украины, тоже оказался у Пановой первой — в 14:06, на пять минут раньше ДИПа. Между тем некоторые поводы доставались «Не для протокола» от Хусаиновой и вовсе в качестве эксклюзива. 7 мая Панова опубликовала сканы обращения правительства в прокуратуру и МВД с информацией о возможных спланированных поджогах. В «Свердловском пуле» об этой истории так и не написали. 11 мая канал Пановой так же эксклюзивно сообщил о требовании Куйвашева к минприроды — уберечь от огня уникальные природные памятники. Такая политика применялась не только к «пожарным» темам. Например, в обход «Свердловского пула» Панова сообщает о встрече Куйвашева с куратором из администрации президента Петром Халанским, о решении губернатора провести большую реформу среднего образования и о его предложении в Минпромторг РФ дать отсрочку от армии студентам, трудоустроенным на оборонные заводы. В окружении губернатора соглашаются, что подыгрывание каналу Пановой выглядит неоднозначно. История с пожарами показала, что самый оперативный ресурс, обладающий эксклюзивом, способен быстро стать популярным. И почему выбор пал в пользу «Не для протокола» Пановой, а не собственного медиа-рупора властей и самого губернатора, в резиденции объясняют лишь амбициями пиарщицы вернуть прежнее влияние. Эту реакцию разделяет и политтехнолог, неоднократно работавший с областными властями и попросивший не раскрывать его фамилию: «Канал [„Не для протокола“] не отождествляется аудиторией непосредственно с губернатором, с его именем. Да, присутствует достаточно активная поддержка повестки Евгения Куйвашева, но в широком смысле такая форма связи [с аудиторией] не приносит очков. Скорее, это ресурс губернатора для узкой прослойки политтусовки, а для рядового свердловчанина это что-то вроде еще одного СМИ». В самом ДИПе заявили URA.RU, что стараются своевременно информировать журналистов через свои официальные ресурсы, а «за деятельность анонимных telegram-каналов департамент не отвечает». Аксана Панова принципиально отказывается от комментариев прессе.