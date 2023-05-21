Команду губернатора Куйвашева лишают монополии на пиар

Екатеринбургская пиарщица Аксана Панова использует повестку губернатора Евгения Куйвашева, чтобы вернуть собственное медиа-влияние. В руках бывшей журналистки неожиданно оказался мощный ресурс — telegram-канал «Не для протокола», уже превзошедший по силе главный рупор власти «Свердловский пул». Команду главы региона это откровенно тревожит: под вопросом монополия «области» на достоверную информацию.
Появившийся в феврале канал «Не для протокола» Пановой, которая за год до этого лишилась своего издания Znak.com, в мае стал одним из самых быстрорастущих в регионе — благодаря теме лесных пожаров. За две с половиной недели аудитория увеличилась в три раза: на ресурс подписались больше 2,5 тысяч человек — сейчас их суммарно почти 3,8 тысячи. Принадлежащий областному департаменту информполитики и его директору Юлии Хусаиновой официальный канал «Свердловский пул», публикующий ту же информацию рос заметно медленнее: на него подписаны лишь 860 человек.
Причиной этого называют странную тактику, избранную самой Хусаиновой. Получая самую оперативную информацию из первых рук, чиновница стала распределять ее, отдавая предпочтение каналу Пановой, а не собственным ресурсам ДИПа.
В результате «Свердловский пул» начал систематически отставать от «Не для протокола» по самыми резонансными поводами. 7 мая канал Пановой первым — в 17:13 — сообщил о вызванной пожарами аварии на Рефтинской ГРЭС, оставившей без света пять населенных пунктов. Эту же информацию ДИП выдал только спустя 50 минут — в 18:03.
8 мая Панова раньше всех писала об итогах заседания губернатора с министром природы РФ Александром Козловым (12:37) и присланной в регион авиации МЧС и Минобороны (12:44). Канал Хусаиновой сообщил об этом же только в 12:55 и 14:35 соответственно.
С форой в два часа — 8:19 против 10:09 — Панова написала 9 мая о надвигающемся на Екатеринбург смоге. На минуту раньше официального релиза, в 16:39, «Не для протокола» оповестил о решении губернатора продлить запрет на охоту. 11 мая Панова в 8:37 опубликовала полную пожарную сводку по региону, которую ДИП дал только в 9:32. Вперед департамента пиарщица сообщила и о просьбе Куйвашева прислать в область ИЛ-76 — 12:40 против 12:46. Опровержение губернатора о том, что пожары могли устроить диверсанты из Украины, тоже оказался у Пановой первой — в 14:06, на пять минут раньше ДИПа.
Между тем некоторые поводы доставались «Не для протокола» от Хусаиновой и вовсе в качестве эксклюзива. 7 мая Панова опубликовала сканы обращения правительства в прокуратуру и МВД с информацией о возможных спланированных поджогах. В «Свердловском пуле» об этой истории так и не написали. 11 мая канал Пановой так же эксклюзивно сообщил о требовании Куйвашева к минприроды — уберечь от огня уникальные природные памятники.
Такая политика применялась не только к «пожарным» темам. Например, в обход «Свердловского пула» Панова сообщает о встрече Куйвашева с куратором из администрации президента Петром Халанским, о решении губернатора провести большую реформу среднего образования и о его предложении в Минпромторг РФ дать отсрочку от армии студентам, трудоустроенным на оборонные заводы.
В окружении губернатора соглашаются, что подыгрывание каналу Пановой выглядит неоднозначно. История с пожарами показала, что самый оперативный ресурс, обладающий эксклюзивом, способен быстро стать популярным. И почему выбор пал в пользу «Не для протокола» Пановой, а не собственного медиа-рупора властей и самого губернатора, в резиденции объясняют лишь амбициями пиарщицы вернуть прежнее влияние.
Эту реакцию разделяет и политтехнолог, неоднократно работавший с областными властями и попросивший не раскрывать его фамилию: «Канал [„Не для протокола“] не отождествляется аудиторией непосредственно с губернатором, с его именем. Да, присутствует достаточно активная поддержка повестки Евгения Куйвашева, но в широком смысле такая форма связи [с аудиторией] не приносит очков. Скорее, это ресурс губернатора для узкой прослойки политтусовки, а для рядового свердловчанина это что-то вроде еще одного СМИ».
В самом ДИПе заявили URA.RU, что стараются своевременно информировать журналистов через свои официальные ресурсы, а «за деятельность анонимных telegram-каналов департамент не отвечает». Аксана Панова принципиально отказывается от комментариев прессе.
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