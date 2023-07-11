Столтенберг отбросил вопрос о вступлении Украины в НАТО в случае ее поражения

11 июля 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Сейчас самая важная задача — обеспечить победу Украины, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопрос о членстве Украины не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. С таким заявлением выступил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. «Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. Он добавил, что сейчас самая важная задача — обеспечить победу Киева. Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО упростит Украине вступление в альянс. По его словам, для Киева будут сняты требования по плану действий для членства в НАТО.

Вопрос о членстве Украины не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. С таким заявлением выступил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. «Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. Он добавил, что сейчас самая важная задача — обеспечить победу Киева. Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО упростит Украине вступление в альянс. По его словам, для Киева будут сняты требования по плану действий для членства в НАТО.