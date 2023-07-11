Столтенберг отбросил вопрос о вступлении Украины в НАТО в случае ее поражения

Сейчас самая важная задача — обеспечить победу Украины, заявил Йенс Столтенберг
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вопрос о членстве Украины не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. С таким заявлением выступил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.
«Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», — сказал он на
Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО упростит Украине вступление в альянс. По его словам, для Киева будут сняты требования по плану действий для членства в НАТО.
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