Столтенберг отбросил вопрос о вступлении Украины в НАТО в случае ее поражения

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Сейчас самая важная задача — обеспечить победу Украины, заявил Йенс Столтенберг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вопрос о членстве Украины не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. С таким заявлением выступил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. Он добавил, что сейчас самая важная задача — обеспечить победу Киева.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО упростит Украине вступление в альянс. По его словам, для Киева будут сняты требования по плану действий для членства в НАТО.

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Вопрос о членстве Украины не будет стоять в случае ее поражения в спецоперации. С таким заявлением выступил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. «Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. Он добавил, что сейчас самая важная задача — обеспечить победу Киева. Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО упростит Украине вступление в альянс. По его словам, для Киева будут сняты требования по плану действий для членства в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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