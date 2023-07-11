В Госдуме допустили приравнивание уклонистов к должникам

Депутат Госдумы Валеев: уклонистов могут ограничить в правах, как и должников

11 июля 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Против уклонистов могут ввести новые ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне, которые будут признаны уклонистами, могут получить такие же ограничения в правах, как и должники. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Ряд ограничений в отношений должников в российском праве существует. Возможно применение любого из этих ограничений, в том числе по отношению к уклонистам. Поэтому выступление главы ГИБДД России Михаила Черникова, когда он говорит о возможностях ограничений при сдаче экзаменов, вполне вписывается в существующую правовую политику», — сказал Эрнест Валеев. Ранее в России был принят закон об электронных повестках. Согласно документу, будет создан реестр призывников, а сами повестки будут приходить в личные кабинеты на порталах государственных и муниципальных услуг. Она будет считаться врученной через семь дней после появления в этом реестре. После этого призывникам в течение суток направляется предупреждение о возможных ограничениях. Также вводится запрет на выезд из страны. Если через 20 дней не явиться в военкомат, то против гражданина работают следующие ограничения: запрет регистрации в качестве ИП и самозанятого, ограничение возможности регистрации недвижимости и транспорта, отказ в получении кредитов и займов. Также есть запрет на управление автомобилем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне, которые будут признаны уклонистами, могут получить такие же ограничения в правах, как и должники. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Ряд ограничений в отношений должников в российском праве существует. Возможно применение любого из этих ограничений, в том числе по отношению к уклонистам. Поэтому выступление главы ГИБДД России Михаила Черникова, когда он говорит о возможностях ограничений при сдаче экзаменов, вполне вписывается в существующую правовую политику», — сказал Эрнест Валеев. Ранее в России был принят закон об электронных повестках. Согласно документу, будет создан реестр призывников, а сами повестки будут приходить в личные кабинеты на порталах государственных и муниципальных услуг. Она будет считаться врученной через семь дней после появления в этом реестре. После этого призывникам в течение суток направляется предупреждение о возможных ограничениях. Также вводится запрет на выезд из страны. Если через 20 дней не явиться в военкомат, то против гражданина работают следующие ограничения: запрет регистрации в качестве ИП и самозанятого, ограничение возможности регистрации недвижимости и транспорта, отказ в получении кредитов и займов. Также есть запрет на управление автомобилем.