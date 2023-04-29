Минобороны РФ опубликовало проект об электронных повестках

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Военный билет. Курган, военный билет
Изменения в законе о призыве на военную службу коснутся оповещения призывников Фото:
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Призыв — 2023

Министерство обороны России опубликовало проект изменений в закон о призыве на военную службу. Согласно документу, оповещение призывников будет осуществляться с помощью отправки заказного письма и в электронном виде, в том числе через портал «Госуслуг». Информация опубликована на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Проект постановления определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. А именно, повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде», — говорится в сообщении. Помимо этого будут сформированы электронные личные дела всех подлежащих призыву на службу.

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Уточняется, что уведомления будут приходить в личные кабинеты на порталах государственных и муниципальных услуг. Повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете пользователя. Кроме того, подлежащим призыву и получившим оповещение будет запрещен выезд из России. Также в случае неявки в военный комиссариат без уважительных причин в течение 20 дней будут введены временные ограничения.

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Министерство обороны России опубликовало проект изменений в закон о призыве на военную службу. Согласно документу, оповещение призывников будет осуществляться с помощью отправки заказного письма и в электронном виде, в том числе через портал «Госуслуг». Информация опубликована на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Проект постановления определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. А именно, повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде», — говорится в сообщении. Помимо этого будут сформированы электронные личные дела всех подлежащих призыву на службу. Уточняется, что уведомления будут приходить в личные кабинеты на порталах государственных и муниципальных услуг. Повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете пользователя. Кроме того, подлежащим призыву и получившим оповещение будет запрещен выезд из России. Также в случае неявки в военный комиссариат без уважительных причин в течение 20 дней будут введены временные ограничения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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