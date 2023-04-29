Минобороны РФ опубликовало проект об электронных повестках

29 апреля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Изменения в законе о призыве на военную службу коснутся оповещения призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Министерство обороны России опубликовало проект изменений в закон о призыве на военную службу. Согласно документу, оповещение призывников будет осуществляться с помощью отправки заказного письма и в электронном виде, в том числе через портал «Госуслуг». Информация опубликована на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Проект постановления определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. А именно, повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде», — говорится в сообщении . Помимо этого будут сформированы электронные личные дела всех подлежащих призыву на службу. Новость по теме Путин подписал закон об электронных повестках. Инфографика Уточняется, что уведомления будут приходить в личные кабинеты на порталах государственных и муниципальных услуг. Повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете пользователя. Кроме того, подлежащим призыву и получившим оповещение будет запрещен выезд из России. Также в случае неявки в военный комиссариат без уважительных причин в течение 20 дней будут введены временные ограничения.

Министерство обороны России опубликовало проект изменений в закон о призыве на военную службу. Согласно документу, оповещение призывников будет осуществляться с помощью отправки заказного письма и в электронном виде, в том числе через портал «Госуслуг». Информация опубликована на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Проект постановления определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. А именно, повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде», — говорится в сообщении. Помимо этого будут сформированы электронные личные дела всех подлежащих призыву на службу. Уточняется, что уведомления будут приходить в личные кабинеты на порталах государственных и муниципальных услуг. Повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете пользователя. Кроме того, подлежащим призыву и получившим оповещение будет запрещен выезд из России. Также в случае неявки в военный комиссариат без уважительных причин в течение 20 дней будут введены временные ограничения.