Родственники увезут домой найденных в Пермском крае туристов

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Памятник природы Усвиньские столбы. Пермь, лето, активный отдых, пермский край, природа, туризм, Усьва, сплав по реке, река усьва, усвиньские столбы
За найденными в Пермском крае туристами приедут родственники из Перми и Лысьвы Фото:

Родственники найденных в районе поселка Безгодово (Пермский край) туристов собираются увезти их домой. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«Завтра (12 июля — прим. URA.RU) за ними приедут родственники, чтоб отвезти по домам в Пермь и Лысьву. По совету специалистов МЧС России туристы разбили лагерь в сельской местности и остались на ночлег», — написано в посте.

По данным чрезвычайного ведомства, с участниками сплава провели разъяснительную беседу о необходимости регистрироваться в МЧС России перед походом. Уточняется, что туристы имеют достаточный запас воды и питания, а также необходимое для путешествия снаряжение.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае следователи проводят проверку по факту пропажи туристов на реке Усьва. Несмотря на то, что группа нашлась, а сами путешественники заявили, что не считали себя потерявшимися, региональное управление СКР продолжает работу и готовится вынести процессуальное решение.

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Родственники найденных в районе поселка Безгодово (Пермский край) туристов собираются увезти их домой. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «Завтра (12 июля — прим. URA.RU) за ними приедут родственники, чтоб отвезти по домам в Пермь и Лысьву. По совету специалистов МЧС России туристы разбили лагерь в сельской местности и остались на ночлег», — написано в посте. По данным чрезвычайного ведомства, с участниками сплава провели разъяснительную беседу о необходимости регистрироваться в МЧС России перед походом. Уточняется, что туристы имеют достаточный запас воды и питания, а также необходимое для путешествия снаряжение. Ранее сообщалось, что в Пермском крае следователи проводят проверку по факту пропажи туристов на реке Усьва. Несмотря на то, что группа нашлась, а сами путешественники заявили, что не считали себя потерявшимися, региональное управление СКР продолжает работу и готовится вынести процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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