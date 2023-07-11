Родственники увезут домой найденных в Пермском крае туристов

11 июля 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

За найденными в Пермском крае туристами приедут родственники из Перми и Лысьвы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Родственники найденных в районе поселка Безгодово (Пермский край) туристов собираются увезти их домой. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «Завтра (12 июля — прим. URA.RU) за ними приедут родственники, чтоб отвезти по домам в Пермь и Лысьву. По совету специалистов МЧС России туристы разбили лагерь в сельской местности и остались на ночлег», — написано в посте. По данным чрезвычайного ведомства, с участниками сплава провели разъяснительную беседу о необходимости регистрироваться в МЧС России перед походом. Уточняется, что туристы имеют достаточный запас воды и питания, а также необходимое для путешествия снаряжение. Ранее сообщалось, что в Пермском крае следователи проводят проверку по факту пропажи туристов на реке Усьва. Несмотря на то, что группа нашлась, а сами путешественники заявили, что не считали себя потерявшимися, региональное управление СКР продолжает работу и готовится вынести процессуальное решение.

Родственники найденных в районе поселка Безгодово (Пермский край) туристов собираются увезти их домой. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «Завтра (12 июля — прим. URA.RU) за ними приедут родственники, чтоб отвезти по домам в Пермь и Лысьву. По совету специалистов МЧС России туристы разбили лагерь в сельской местности и остались на ночлег», — написано в посте. По данным чрезвычайного ведомства, с участниками сплава провели разъяснительную беседу о необходимости регистрироваться в МЧС России перед походом. Уточняется, что туристы имеют достаточный запас воды и питания, а также необходимое для путешествия снаряжение. Ранее сообщалось, что в Пермском крае следователи проводят проверку по факту пропажи туристов на реке Усьва. Несмотря на то, что группа нашлась, а сами путешественники заявили, что не считали себя потерявшимися, региональное управление СКР продолжает работу и готовится вынести процессуальное решение.