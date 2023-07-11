Пермские силовики проводят проверку исчезновения туристов, которые не терялись

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи дадут свою оценку произошедшему Фото:

В Пермском крае следователи проводят проверку по факту пропажи туристов на реке Усьва. Несмотря на то, что группа нашлась, а сами путешественники заявили, что не считали себя потерявшимися, региональное управление СКР продолжает работу и готовится вынести процессуальное решение.

«Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю уже после обнаружения туристов.

Ранее URA.RU рассказывало, что группа из 11 взрослых и 11 детей должна была вернуться со сплава по Усьве 9 июля, но на конечную точку маршрута не вышла. Тур в МЧС они не регистрировали. На поиски были брошены силы местных спасателей, полиции, МЧС и других ведомств. Задействовали авиацию из Казани и Перми. В итоге туристов нашли. Спасателям они заявили, что не считали себя пропавшими, и продолжили сплав.

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В Пермском крае следователи проводят проверку по факту пропажи туристов на реке Усьва. Несмотря на то, что группа нашлась, а сами путешественники заявили, что не считали себя потерявшимися, региональное управление СКР продолжает работу и готовится вынести процессуальное решение. «Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю уже после обнаружения туристов. Ранее URA.RU рассказывало, что группа из 11 взрослых и 11 детей должна была вернуться со сплава по Усьве 9 июля, но на конечную точку маршрута не вышла. Тур в МЧС они не регистрировали. На поиски были брошены силы местных спасателей, полиции, МЧС и других ведомств. Задействовали авиацию из Казани и Перми. В итоге туристов нашли. Спасателям они заявили, что не считали себя пропавшими, и продолжили сплав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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