Пермские силовики проводят проверку исчезновения туристов, которые не терялись

11 июля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Следователи дадут свою оценку произошедшему Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае следователи проводят проверку по факту пропажи туристов на реке Усьва. Несмотря на то, что группа нашлась, а сами путешественники заявили, что не считали себя потерявшимися, региональное управление СКР продолжает работу и готовится вынести процессуальное решение. «Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю уже после обнаружения туристов. Ранее URA.RU рассказывало, что группа из 11 взрослых и 11 детей должна была вернуться со сплава по Усьве 9 июля, но на конечную точку маршрута не вышла. Тур в МЧС они не регистрировали. На поиски были брошены силы местных спасателей, полиции, МЧС и других ведомств. Задействовали авиацию из Казани и Перми. В итоге туристов нашли. Спасателям они заявили, что не считали себя пропавшими, и продолжили сплав.

В Пермском крае следователи проводят проверку по факту пропажи туристов на реке Усьва. Несмотря на то, что группа нашлась, а сами путешественники заявили, что не считали себя потерявшимися, региональное управление СКР продолжает работу и готовится вынести процессуальное решение. «Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю уже после обнаружения туристов. Ранее URA.RU рассказывало, что группа из 11 взрослых и 11 детей должна была вернуться со сплава по Усьве 9 июля, но на конечную точку маршрута не вышла. Тур в МЧС они не регистрировали. На поиски были брошены силы местных спасателей, полиции, МЧС и других ведомств. Задействовали авиацию из Казани и Перми. В итоге туристов нашли. Спасателям они заявили, что не считали себя пропавшими, и продолжили сплав.