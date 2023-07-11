Зеленский пообещал передать ВСУ новые средства защиты

Украинским военным поставят новые инструменты защиты. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский.
«Больше оружия для наших воинов! Привезем в Украину новые важные инструменты защиты», — написал Зеленский в telegram-канале.
Он добавил, что планирует в ближайшее время встретиться с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами. Кроме того, он примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО.
Ранее отмечалось, что одним из главных преимуществ у России является непрерывное производство боеприпасов. Так, армия РФ может производить примерно один миллион снарядов для 152-мм в год, а США, которые поставляют оружие на Украину, производят на одну седьмую меньше.
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