11 июля 2023

Зеленский пообещал передать ВСУ новые средства защиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский планирует оснастить военных новыми средствами защиты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинским военным поставят новые инструменты защиты. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский.

«Больше оружия для наших воинов! Привезем в Украину новые важные инструменты защиты», — написал Зеленский в telegram-канале.

Он добавил, что планирует в ближайшее время встретиться с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами. Кроме того, он примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО.

Ранее отмечалось, что одним из главных преимуществ у России является непрерывное производство боеприпасов. Так, армия РФ может производить примерно один миллион снарядов для 152-мм в год, а США, которые поставляют оружие на Украину, производят на одну седьмую меньше.

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Украинским военным поставят новые инструменты защиты. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский. «Больше оружия для наших воинов! Привезем в Украину новые важные инструменты защиты», — написал Зеленский в telegram-канале. Он добавил, что планирует в ближайшее время встретиться с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами. Кроме того, он примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО. Ранее отмечалось, что одним из главных преимуществ у России является непрерывное производство боеприпасов. Так, армия РФ может производить примерно один миллион снарядов для 152-мм в год, а США, которые поставляют оружие на Украину, производят на одну седьмую меньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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