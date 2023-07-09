В США назвали преимущество России, которое грозит катастрофой Киеву

19FortyFive: Запад не может дать Украине столько же боеприпасов, сколько есть у России

09 июля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Россия беспрерывно производит боеприпасы, отметила Майя Карлин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Непрерывное производство боеприпасов — это одно из главных преимуществ армии России перед Украиной. Об этом написала обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive, отметив, что Киеву грозит катастрофа, когда армия Украины потратит все снаряды. «Армия России может производить примерно один миллион снарядов для 152-мм в год, это связано с тем, что российская промышленность набирает обороты. США производят на одну седьмую меньше, хотя надеются удвоить это число к концу года и увеличить его в шесть раз за пять лет», — отметила Майя Карлин в своем материале . Она уточнила, что окончательное истощение боеприпасов в украинской армии приведет к катастрофе. Дело в том, что союзники Киева не смогут восполнить снарядный голод. Карлин подчеркнула, что контрнаступление Украины затягивается. По ее словам, Украине нужны постоянные источники боеприпасов для пополнения складов. Ранее нехватку боеприпасов отмечал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут думать о наступательной операции до решения проблемы с поставкой снарядов. С ним согласись и другие украинские высокопоставленные чиновники. Армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. На данный момент Киев не смог достичь существенных успехов. Дело в том, что у России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей линии фронта. К тому же российская артиллерия и пехота успешно отражают атаки противника на всех участках линии боевого соприкосновения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Непрерывное производство боеприпасов — это одно из главных преимуществ армии России перед Украиной. Об этом написала обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive, отметив, что Киеву грозит катастрофа, когда армия Украины потратит все снаряды. «Армия России может производить примерно один миллион снарядов для 152-мм в год, это связано с тем, что российская промышленность набирает обороты. США производят на одну седьмую меньше, хотя надеются удвоить это число к концу года и увеличить его в шесть раз за пять лет», — отметила Майя Карлин в своем материале. Она уточнила, что окончательное истощение боеприпасов в украинской армии приведет к катастрофе. Дело в том, что союзники Киева не смогут восполнить снарядный голод. Карлин подчеркнула, что контрнаступление Украины затягивается. По ее словам, Украине нужны постоянные источники боеприпасов для пополнения складов. Ранее нехватку боеприпасов отмечал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут думать о наступательной операции до решения проблемы с поставкой снарядов. С ним согласись и другие украинские высокопоставленные чиновники. Армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. На данный момент Киев не смог достичь существенных успехов. Дело в том, что у России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей линии фронта. К тому же российская артиллерия и пехота успешно отражают атаки противника на всех участках линии боевого соприкосновения.