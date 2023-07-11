Губернатор ЯНАО подвел итоги рабочей поездки в Шурышкарский район

Губернатор ЯНАО посетил центр «Доброшкола» и новый молодежный центре Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подвел итоги рабочей поездки в Шурышкарский район. Вместе с главой района Олегом Поповым они осмотрели объекты в селах Горки и Мужи. Об этом сообщил глава региона.

«Во время рабочей поездки вместе с главой района Олегом Поповым посетили центр „Доброшкола“, где дети с особенностями здоровья осваивают полезные ремесла: швейное, столярное, кулинарию. Побывали в новом молодежном центре в Мужах. Команда района получила грант на его обновление. Теперь у местных ребят есть все, чтобы проявить себя или здорово провести время с друзьями. Сейчас в райцентре планируем обновить школу. Она тут единственная — реновацию проведем без остановки учебного процесса», — пишет Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Также он отметил, что на данном этапе идет обновление аэровокзалов отдаленных сел. В Горках такой появился осенью. Еще по словам губернатора для переселения северян из аварийного жилья сейчас строят семь многоквартирных домов в Мужах и Восяхово. В них отметят новоселье 150 семей.

Помимо прочего, во время поездки Дмитрий Артюхов вместе главой района сверили планы по здравоохранению. С учетом этого планируется в райцентре построить новую больницу с инфекционным корпусом, в Горках участковую больницу, а в Шурышкарах фельдшерский-акушерский пункт (ФАП). Губернатор считает важным, чтобы в отдаленных территориях ЯНАО в любой момент была доступна качественная медицинская помощь.

Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов, находясь в рабочей поездке в Новом Уренгое, посетил несколько объектов. Он побывал в скейт-парке, отремонтированном центре добровольчества и лаборатории беспилотных авиасистем. Также Артюхов побывал в местном добровольческом центре, открытом после ремонта.