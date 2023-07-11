11 июля 2023

Медведев приготовился «расчехлять» военные арсеналы РФ из-за ударов ВСУ по Токмаку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев предупредил Киев об ответном ударе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украину ждет ответный удар из-за обстрела Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал Медведев в telegram-канале.

Ранее оперативные службы сообщили об обстрелах Токмака ВСУ. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин еще 6 июля предсказал нападение ВСУ на Токмак. По его прогнозам, они должны были скопить силы на более дальних расстояниях и ударить в направлении Новопрокоповки (Запорожская область), чтобы выйти на этот город в обход Работино. Далее они собирались рассечь российскую линию обороны, сообщил он.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украину ждет ответный удар из-за обстрела Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал Медведев в telegram-канале. Ранее оперативные службы сообщили об обстрелах Токмака ВСУ. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин еще 6 июля предсказал нападение ВСУ на Токмак. По его прогнозам, они должны были скопить силы на более дальних расстояниях и ударить в направлении Новопрокоповки (Запорожская область), чтобы выйти на этот город в обход Работино. Далее они собирались рассечь российскую линию обороны, сообщил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...