Медведев приготовился «расчехлять» военные арсеналы РФ из-за ударов ВСУ по Токмаку

12 июля 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Медведев предупредил Киев об ответном ударе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину ждет ответный удар из-за обстрела Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал Медведев в telegram-канале. Ранее оперативные службы сообщили об обстрелах Токмака ВСУ. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин еще 6 июля предсказал нападение ВСУ на Токмак. По его прогнозам, они должны были скопить силы на более дальних расстояниях и ударить в направлении Новопрокоповки (Запорожская область), чтобы выйти на этот город в обход Работино. Далее они собирались рассечь российскую линию обороны, сообщил он.

Украину ждет ответный удар из-за обстрела Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал Медведев в telegram-канале. Ранее оперативные службы сообщили об обстрелах Токмака ВСУ. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин еще 6 июля предсказал нападение ВСУ на Токмак. По его прогнозам, они должны были скопить силы на более дальних расстояниях и ударить в направлении Новопрокоповки (Запорожская область), чтобы выйти на этот город в обход Работино. Далее они собирались рассечь российскую линию обороны, сообщил он.