Небензя: РФ оставляет за собой право расследовать подрыв на «Северных потоках»

12 июля 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Небензя выступил Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что Дания, ФРГ и Швеция не предоставляют данные о расследовании. «В СБ ООН растет недопонимание в связи с тем, что Дания, ФРГ и Швеция не предоставляют данные о расследовании подрывов „Северных потоков“. Россия будет поднимать в СБ ООН тему подрыва „Северных потоков“ до тех пор, пока виновные не понесут ответственность», — сообщил Небензя. Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал ход расследования ЧП. Он заявил, что страны, выясняющие причинв ЧП на «Северных потоках», должны сообщать о расследовании Совбезу ООН. Позже экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что за ЧП стоит Украина.

Россия оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что Дания, ФРГ и Швеция не предоставляют данные о расследовании. «В СБ ООН растет недопонимание в связи с тем, что Дания, ФРГ и Швеция не предоставляют данные о расследовании подрывов „Северных потоков“. Россия будет поднимать в СБ ООН тему подрыва „Северных потоков“ до тех пор, пока виновные не понесут ответственность», — сообщил Небензя. Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал ход расследования ЧП. Он заявил, что страны, выясняющие причинв ЧП на «Северных потоках», должны сообщать о расследовании Совбезу ООН. Позже экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что за ЧП стоит Украина.