Двое челябинцев вошли в десятку лучших молодых промышленников России

В десятку лучших молодых промышленников России вошли два представителя промгруппы «Конар» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

В Челябинске два представителя промгруппы «Конар» вошли в десятку лучших молодых промышленников России. Экспертное жюри возглавлял вице-премьер правительства РФ Денис Матуров, сообщает пресс-служба компании.

«В десятку лучших молодых промышленников России вошли два представителя промгруппы „Конар“: это исполнительный директор ООО „НТЦ-Конар“ Дмитрий Полухин и директор ООО „Современные кузнечные технологии“ Данила Пыхов. Дмитрий Полухин занял 10 место, а Данила Пыхов — 7 место», — отметили в пресс-службе промышленной группы. Всего в этом году поступило 600 заявок на участие от собственников, инженеров предприятий России с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей.

По словам Данилы Пыхова, во многих направлениях челябинский завод «Современных кузнечных направлений» является первопроходцем в отечественной промышленности. На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге компания представила цельнолитой гребной винт, который является новым видом продукции для судостроения. Полный цикл его производства на предприятии был освоен в 2023 году.

Организатором премии лучших молодых промышленников России выступает Международный союз «Клуб молодых промышленников». Премия проводится при поддержке Минпромторга России. Возглавляет экспертное жюри вице-премьер правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Церемония награждения прошла на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Ранее челябинский завод «Конар» провел стендовые испытания центраторов для выравнивания осей нефтяных скважин. Как рассказали в пресс-службе компании, приборы используют в нефтегазовой промышленности.

Данила Пыхов и Дмитрий Полухин вошли в топ-10 лучших молодых промышленников России Фото: пресс-служба промышленной группы «Конар»