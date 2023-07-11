Скандальному курганскому застройщику предъявили многомиллионный иск

Курганскому застройщику «Эверест», у которого власти региона со скандалом выкупили новую школу в Кетово (Курганская область), предъявили иск с требованием вернуть долг свыше 6 млн рублей. Об этом говорится в документе арбитражного суда Курганской области.
«ООО «Уралторгсервис» обратилось в арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО «Специализированный застройщик «Эверест» о взыскании долга в сумме 6 688 469,87 рублей. Также взыскиваются проценты за пользование денежными средствами», — указано в судебном документе.
Уточняется, что предварительное судебное заседание состоится в арбитражном суде первой инстанции 20 июля в Кургане. По данным СБИС, ООО «Уралторгсервис» зарегистрировано в Кургане на улице Омская, д. 145а. Руководит организацией, как указано в сервисе, Марина Бородина. Компания занимается реализацией продуктов питания и напитков. Согласно информации сервиса СБИС — управляющим ООО «Специализированный застройщик «Эверест», является Андрей Лушников.
Ранее сообщалось, что компания ООО «Эверест», которая построила Кетовскую школу (Курганская область), в три раза увеличила прибыль и выручку. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС.
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