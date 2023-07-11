Скандальному курганскому застройщику предъявили многомиллионный иск

12 июля 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Курганскому застройщику предъявили иск на 6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганскому застройщику «Эверест», у которого власти региона со скандалом выкупили новую школу в Кетово (Курганская область), предъявили иск с требованием вернуть долг свыше 6 млн рублей. Об этом говорится в документе арбитражного суда Курганской области. «ООО «Уралторгсервис» обратилось в арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО «Специализированный застройщик «Эверест» о взыскании долга в сумме 6 688 469,87 рублей. Также взыскиваются проценты за пользование денежными средствами», — указано в судебном документе. Уточняется, что предварительное судебное заседание состоится в арбитражном суде первой инстанции 20 июля в Кургане. По данным СБИС, ООО «Уралторгсервис» зарегистрировано в Кургане на улице Омская, д. 145а. Руководит организацией, как указано в сервисе, Марина Бородина. Компания занимается реализацией продуктов питания и напитков. Согласно информации сервиса СБИС — управляющим ООО «Специализированный застройщик «Эверест», является Андрей Лушников. Ранее сообщалось, что компания ООО «Эверест», которая построила Кетовскую школу (Курганская область), в три раза увеличила прибыль и выручку. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС.

Курганскому застройщику «Эверест», у которого власти региона со скандалом выкупили новую школу в Кетово (Курганская область), предъявили иск с требованием вернуть долг свыше 6 млн рублей. Об этом говорится в документе арбитражного суда Курганской области. «ООО «Уралторгсервис» обратилось в арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО «Специализированный застройщик «Эверест» о взыскании долга в сумме 6 688 469,87 рублей. Также взыскиваются проценты за пользование денежными средствами», — указано в судебном документе. Уточняется, что предварительное судебное заседание состоится в арбитражном суде первой инстанции 20 июля в Кургане. По данным СБИС, ООО «Уралторгсервис» зарегистрировано в Кургане на улице Омская, д. 145а. Руководит организацией, как указано в сервисе, Марина Бородина. Компания занимается реализацией продуктов питания и напитков. Согласно информации сервиса СБИС — управляющим ООО «Специализированный застройщик «Эверест», является Андрей Лушников. Ранее сообщалось, что компания ООО «Эверест», которая построила Кетовскую школу (Курганская область), в три раза увеличила прибыль и выручку. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС.