В ЛНР доставили мебель для гостиницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Тюменской области в Краснодон в качестве гуманитарной помощи доставили мебель и вещи для гостиницы «Сибирь». Об этом сообщило правительство Луганской Народной Республики.

«Гостиничный комплекс „Восток“ передал для Краснодона и Краснодонского района гуманитарную помощь для полного обеспечения и функционирования отеля „Сибирь“. Организовал сбор и доставил груз в Луганскую область депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук. Он привез шторы, кровати, матрасы, постельное белье для 30 комнат. Часть из этих вещей уйдет в Молодогвардейск для обустройства комнат общежития, где будут жить переселенцы», — пишет правительство республики в своем telegram-канале.

Гостиница «Сибирь» была полностью реконструирована тюменскими специалистами. Когда ее окончательно подготовят, здесь будут селить спортсменов, которые приедут на соревнования, и детей, посещающих город с экскурсиями по историческим местам Краснодона. Еще один фургон с дополнительной гуманитарной помощью сейчас находится в дороге.

Ранее URA.RU писало, что сенатор от Луганской народной республики Дарья Лантратова поблагодарила вице-губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских за помощь, которую регион оказывает подшефному Краснодонскому району. Еще в мае 2022 года регион взял шефство над городом Краснодоном и Краснодонским районом. Регион оказывает жителям ЛНР гуманитарную, материальную и иную помощь.