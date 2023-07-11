11 июля 2023

Из Тюменской области в Краснодон доставили оборудование для гостиницы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, мебель, диван
В ЛНР доставили мебель для гостиницы Фото:

Из Тюменской области в Краснодон в качестве гуманитарной помощи доставили мебель и вещи для гостиницы «Сибирь». Об этом сообщило правительство Луганской Народной Республики.

«Гостиничный комплекс „Восток“ передал для Краснодона и Краснодонского района гуманитарную помощь для полного обеспечения и функционирования отеля „Сибирь“. Организовал сбор и доставил груз в Луганскую область депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук. Он привез шторы, кровати, матрасы, постельное белье для 30 комнат. Часть из этих вещей уйдет в Молодогвардейск для обустройства комнат общежития, где будут жить переселенцы», — пишет правительство республики в своем telegram-канале.

Гостиница «Сибирь» была полностью реконструирована тюменскими специалистами. Когда ее окончательно подготовят, здесь будут селить спортсменов, которые приедут на соревнования, и детей, посещающих город с экскурсиями по историческим местам Краснодона. Еще один фургон с дополнительной гуманитарной помощью сейчас находится в дороге.

Ранее URA.RU писало, что сенатор от Луганской народной республики Дарья Лантратова поблагодарила вице-губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских за помощь, которую регион оказывает подшефному Краснодонскому району. Еще в мае 2022 года регион взял шефство над городом Краснодоном и Краснодонским районом. Регион оказывает жителям ЛНР гуманитарную, материальную и иную помощь.

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Из Тюменской области в Краснодон в качестве гуманитарной помощи доставили мебель и вещи для гостиницы «Сибирь». Об этом сообщило правительство Луганской Народной Республики. «Гостиничный комплекс „Восток“ передал для Краснодона и Краснодонского района гуманитарную помощь для полного обеспечения и функционирования отеля „Сибирь“. Организовал сбор и доставил груз в Луганскую область депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук. Он привез шторы, кровати, матрасы, постельное белье для 30 комнат. Часть из этих вещей уйдет в Молодогвардейск для обустройства комнат общежития, где будут жить переселенцы», — пишет правительство республики в своем telegram-канале. Гостиница «Сибирь» была полностью реконструирована тюменскими специалистами. Когда ее окончательно подготовят, здесь будут селить спортсменов, которые приедут на соревнования, и детей, посещающих город с экскурсиями по историческим местам Краснодона. Еще один фургон с дополнительной гуманитарной помощью сейчас находится в дороге. Ранее URA.RU писало, что сенатор от Луганской народной республики Дарья Лантратова поблагодарила вице-губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских за помощь, которую регион оказывает подшефному Краснодонскому району. Еще в мае 2022 года регион взял шефство над городом Краснодоном и Краснодонским районом. Регион оказывает жителям ЛНР гуманитарную, материальную и иную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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