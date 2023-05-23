Краснодонский район ЛНР стал передовым благодаря поддержке Тюменской области

23 мая 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

ЛНР и ДНР вошли в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сенатор от Луганской народной республики Дарья Лантратова поблагодарила вице-губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских за помощь, которую регион оказывает подшефному Краснодонскому району ЛНР. Соответствующее заявление она сделала во время расширенного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием делегации Тюменской области. «У нас с Тюменской областью хорошие контакты по Краснодону. У нас Краснодон один из самых передовых районов, так что спасибо вам огромное. Там есть чем позаниматься еще, поэтому будем оставаться на связи», — заявила Лантратова, выступая в верхней палате парламента РФ. В мае 2022 года Тюменская область взяла шефство над городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. В рамках поддержки регионом оказывается гуманитарная, материальная и иная помощь. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 30 сентября 2022 года ЛНР и ДНР вошли в состав России.

Сенатор от Луганской народной республики Дарья Лантратова поблагодарила вице-губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских за помощь, которую регион оказывает подшефному Краснодонскому району ЛНР. Соответствующее заявление она сделала во время расширенного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием делегации Тюменской области. «У нас с Тюменской областью хорошие контакты по Краснодону. У нас Краснодон один из самых передовых районов, так что спасибо вам огромное. Там есть чем позаниматься еще, поэтому будем оставаться на связи», — заявила Лантратова, выступая в верхней палате парламента РФ. В мае 2022 года Тюменская область взяла шефство над городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. В рамках поддержки регионом оказывается гуманитарная, материальная и иная помощь. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 30 сентября 2022 года ЛНР и ДНР вошли в состав России.