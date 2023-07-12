Главное с первого дня саммита НАТО в Вильнюсе

Столтенберг: в случае поражения Украины в СВО вопрос о членстве страны в НАТО будет снят
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Столтенберг обозначил Украине условия для вступления в альянс Фото:

Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе прошел первый из двух дней саммита НАТО. Одной из его главных тем стал ответ союзников по членству Украины в альянсе. На саммит приехали лидеры западных стран, которые входят в североатлантический блок. URA.RU приводит главные заявления с саммита:

  • Страны Североатлантического альянса согласовали необходимые формулировки, касающиеся членства Украины в НАТО.
  • Киев будет приглашен в НАТО по решению всех членов альянса и при выполнении всех необходимых условий, заявил заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
  • Страны НАТО согласовали пакет поддержки Украины. Среди элементов помощи Киеву присутствует и снятие требований по плану действий для членства в НАТО.
  • В случае поражения Украины в конфликте с Россией вопрос о членстве страны в НАТО будет снят.
  • Вместо предложения Киеву стать членом альянса страны Североатлантического альянса приняли решение учредить Совет НАТО—Украина. Теперь страны НАТО и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Киева к членству в альянсе.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе прошел первый из двух дней саммита НАТО. Одной из его главных тем стал ответ союзников по членству Украины в альянсе. На саммит приехали лидеры западных стран, которые входят в североатлантический блок. URA.RU приводит главные заявления с саммита:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...