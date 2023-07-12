Главное с первого дня саммита НАТО в Вильнюсе

Столтенберг обозначил Украине условия для вступления в альянс
Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе прошел первый из двух дней саммита НАТО. Одной из его главных тем стал ответ союзников по членству Украины в альянсе. На саммит приехали лидеры западных стран, которые входят в североатлантический блок. URA.RU приводит главные заявления с саммита:
- Страны Североатлантического альянса согласовали необходимые формулировки, касающиеся членства Украины в НАТО.
- Киев будет приглашен в НАТО по решению всех членов альянса и при выполнении всех необходимых условий, заявил заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
- Страны НАТО согласовали пакет поддержки Украины. Среди элементов помощи Киеву присутствует и снятие требований по плану действий для членства в НАТО.
- В случае поражения Украины в конфликте с Россией вопрос о членстве страны в НАТО будет снят.
- Вместо предложения Киеву стать членом альянса страны Североатлантического альянса приняли решение учредить Совет НАТО—Украина. Теперь страны НАТО и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Киева к членству в альянсе.
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