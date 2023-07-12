Spiegel: Зеленский устроит жесткую перепалку на втором дне саммита НАТО

Владимир Зеленский не будет выполнять условия НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский устроит жесткую перепалку с лидерами НАТО на второй день саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщил немецкий корреспондент Маттиас Гебауэр, который находится на саммите НАТО.

«На горизонте не за горами жестокий обмен ударами между Зеленским и главами государств и правительств 31 страны НАТО», — заявил Гебауэр. Его слова передает немецкое издание Spiegel .

НАТО не называет дату вступления Украины в альянс, но дает указания киевскому режиму, что в стране нужно продолжать проводить реформы согласно демократическим стандартам. Однако, по словам Гебауэра, украинский лидер не будет делать этого из-за надежды на беспрецедентный путь к членству в альянсе.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что отсутствие четких временных рамок для приглашения Киева в альянс странами НАТО является абсурдом, передает RT. Заявление украинского лидера разозлило американскую делегацию в Вильнюсе.