Spiegel: Зеленский устроит жесткую перепалку на втором дне саммита НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский не будет выполнять условия НАТО Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский устроит жесткую перепалку с лидерами НАТО на второй день саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщил немецкий корреспондент Маттиас Гебауэр, который находится на саммите НАТО.

«На горизонте не за горами жестокий обмен ударами между Зеленским и главами государств и правительств 31 страны НАТО», — заявил Гебауэр. Его слова передает немецкое издание Spiegel.

НАТО не называет дату вступления Украины в альянс, но дает указания киевскому режиму, что в стране нужно продолжать проводить реформы согласно демократическим стандартам. Однако, по словам Гебауэра, украинский лидер не будет делать этого из-за надежды на беспрецедентный путь к членству в альянсе.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что отсутствие четких временных рамок для приглашения Киева в альянс странами НАТО является абсурдом, передает RT. Заявление украинского лидера разозлило американскую делегацию в Вильнюсе.

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Президент Украины Владимир Зеленский устроит жесткую перепалку с лидерами НАТО на второй день саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщил немецкий корреспондент Маттиас Гебауэр, который находится на саммите НАТО. «На горизонте не за горами жестокий обмен ударами между Зеленским и главами государств и правительств 31 страны НАТО», — заявил Гебауэр. Его слова передает немецкое издание Spiegel. НАТО не называет дату вступления Украины в альянс, но дает указания киевскому режиму, что в стране нужно продолжать проводить реформы согласно демократическим стандартам. Однако, по словам Гебауэра, украинский лидер не будет делать этого из-за надежды на беспрецедентный путь к членству в альянсе. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что отсутствие четких временных рамок для приглашения Киева в альянс странами НАТО является абсурдом, передает RT. Заявление украинского лидера разозлило американскую делегацию в Вильнюсе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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