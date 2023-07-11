11 июля 2023

WP: Зеленский разозлил делегацию США, раскритиковав заявление НАТО

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Владимир Зеленский использовал свое заявление о решении НАТО как переговорную тактику Фото:

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об абсурдности решения НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе. Об этом сообщили авторы статьи в американской газете Washington Post.

«Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», — заявил американский чиновник в беседе с Washington Post. Отмечается, что авантюра Зеленского использовалась как тактика ведения переговоров. Дипломаты НАТО подчеркнули напряженность в переговорах.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отсутствие четких временных рамок для приглашения Украины в альянс странами НАТО является абсурдом, передает RT. Высокопоставленный дипломат из Центральной Европы сообщил, что высказывание украинского лидера с критикой НАТО является несправедливым и непродуманным.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского об абсурдности решения НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе. Об этом сообщили авторы статьи в американской газете Washington Post. «Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», — заявил американский чиновник в беседе с Washington Post. Отмечается, что авантюра Зеленского использовалась как тактика ведения переговоров. Дипломаты НАТО подчеркнули напряженность в переговорах. Ранее Владимир Зеленский заявил, что отсутствие четких временных рамок для приглашения Украины в альянс странами НАТО является абсурдом, передает RT. Высокопоставленный дипломат из Центральной Европы сообщил, что высказывание украинского лидера с критикой НАТО является несправедливым и непродуманным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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