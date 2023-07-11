WP: Зеленский разозлил делегацию США, раскритиковав заявление НАТО

12 июля 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский использовал свое заявление о решении НАТО как переговорную тактику Фото: Официальный сайт президента Украины Заявление президента Украины Владимира Зеленского об абсурдности решения НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе. Об этом сообщили авторы статьи в американской газете Washington Post. «Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», — заявил американский чиновник в беседе с Washington Post . Отмечается, что авантюра Зеленского использовалась как тактика ведения переговоров. Дипломаты НАТО подчеркнули напряженность в переговорах. Ранее Владимир Зеленский заявил, что отсутствие четких временных рамок для приглашения Украины в альянс странами НАТО является абсурдом, передает RT. Высокопоставленный дипломат из Центральной Европы сообщил, что высказывание украинского лидера с критикой НАТО является несправедливым и непродуманным.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об абсурдности решения НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе. Об этом сообщили авторы статьи в американской газете Washington Post. «Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», — заявил американский чиновник в беседе с Washington Post. Отмечается, что авантюра Зеленского использовалась как тактика ведения переговоров. Дипломаты НАТО подчеркнули напряженность в переговорах. Ранее Владимир Зеленский заявил, что отсутствие четких временных рамок для приглашения Украины в альянс странами НАТО является абсурдом, передает RT. Высокопоставленный дипломат из Центральной Европы сообщил, что высказывание украинского лидера с критикой НАТО является несправедливым и непродуманным.