ФСБ поймала курганца на незаконной продаже персональных данных

Житель Шадринска за деньги сливал данные абонентов сотовой связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность 19-летнего жителя Шадринска, которого подозревают в продаже третьим лицам персональных данных владельцев сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Молодой человек работал в сфере телекоммуникаций, занимаясь обслуживанием пользователей мобильной связи. В апреле юноша нашел в интернете способ дополнительного заработка, который заключался в том, чтобы на заказ предоставлять третьим лицам данные о владельцах абонентских номеров. <…> Подозреваемый „пробил“ более 40 номеров, получая за это от заказчиков денежное вознаграждение. В содеянном он признался», — сообщили в УМВД региона.

В отношении юноши следователем СУ УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам эксперта из сферы информационной безопасности Владимира Соколова, данная услуга оценивается на «черном» рынке примерно в 500 рублей, что несоизмеримо с наказанием за продажу персональных данных. «Усиление контроля со стороны подразделений безопасности операторов связи, а также размещение информации в интернете о подобных преступлениях поможет снизить их количество, так как преступники не подозревают о тяжести преступления», — отметил Соколов.

Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана, задержанного ФСБ, будут судить за раскрытие данных клиентов. Мужчину обвинили в том, что он за деньги продавал данные о телефонных переговорах абонентов сотовой связи.