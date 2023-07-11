Депутат Госдумы поднимает на федеральный уровень скандал с тюменской стримершей

Депутат Госдумы Лантратова попросила главу СК РФ Бастрыкина проверить стримершу из Тюмени
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Лантратова написала обращение к Бастрыкину Фото:

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить тюменскую стримершу, которая угрожала убить своего ребенка. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Из средств массовой информации мне стало известно о том, что блогер из города Тюмени, известная под псевдонимом „Жади“, проводя прямой эфир в социальных сетях, кричит на своего 12-летнего сына из-за невыполненной просьбы, используя нецензурную брань и оскорбления, угрожает выгнать его из дома, „зарезать и закопать“. Считаю, что указанные факты заслуживают пристального внимания и всесторонней проверки», — написано в посте RT, который Лантратова опубликовала у себя в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что за тюменку под псевдонимом «Жади» взялись в региональном УМВД. Там сообщили, что видео будут оценивать специалисты по работе с несовершеннолетними. При этом прокурор Тюменской области Владислав Московских взял дело на личный контроль.

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Депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить тюменскую стримершу, которая угрожала убить своего ребенка. Об этом она рассказала в своих соцсетях. «Из средств массовой информации мне стало известно о том, что блогер из города Тюмени, известная под псевдонимом „Жади“, проводя прямой эфир в социальных сетях, кричит на своего 12-летнего сына из-за невыполненной просьбы, используя нецензурную брань и оскорбления, угрожает выгнать его из дома, „зарезать и закопать“. Считаю, что указанные факты заслуживают пристального внимания и всесторонней проверки», — написано в посте RT, который Лантратова опубликовала у себя в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что за тюменку под псевдонимом «Жади» взялись в региональном УМВД. Там сообщили, что видео будут оценивать специалисты по работе с несовершеннолетними. При этом прокурор Тюменской области Владислав Московских взял дело на личный контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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