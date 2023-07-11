Свердловские спасатели предупредили о возвращении смога

На фоне 40-градусной жары и разгорающихся пожаров в Свердловскую область возвращается смог. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области велика вероятность образования смога», — заявили спасатели. В связи с этим они рекомендуют закрывать окна по утрам, когда велика концентрация вредных веществ в воздухе, или занавешивать их мокрой марлей, пить больше жидкости, есть фрукты и овощи, ограничить курение, избегать алкоголя, чаще проводить влажную уборку.
В настоящий момент, согласно карте Научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», пожары действуют недалеко от поселка Кедрового и болота Таборского. Также замечен пожар возле села Квашнинского.
Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на сильный запах гари в Академическом районе и микрорайоне Широкая речка. Помимо лесных пожаров, в области спасатели фиксируют возгорания в городе — ночью на складах возле Сибирского тракта загорелись деревянные поддоны.
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