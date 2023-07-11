11 июля 2023

Свердловские спасатели предупредили о возвращении смога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Екатеринбург, смог, плохая видимость, город, дымка, городской пруд, нму, экология
В смог спасатели рекомендуют закрывать окна и пить больше воды Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

На фоне 40-градусной жары и разгорающихся пожаров в Свердловскую область возвращается смог. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области велика вероятность образования смога», — заявили спасатели. В связи с этим они рекомендуют закрывать окна по утрам, когда велика концентрация вредных веществ в воздухе, или занавешивать их мокрой марлей, пить больше жидкости, есть фрукты и овощи, ограничить курение, избегать алкоголя, чаще проводить влажную уборку.

В настоящий момент, согласно карте Научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», пожары действуют недалеко от поселка Кедрового и болота Таборского. Также замечен пожар возле села Квашнинского.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на сильный запах гари в Академическом районе и микрорайоне Широкая речка. Помимо лесных пожаров, в области спасатели фиксируют возгорания в городе — ночью на складах возле Сибирского тракта загорелись деревянные поддоны.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне 40-градусной жары и разгорающихся пожаров в Свердловскую область возвращается смог. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области велика вероятность образования смога», — заявили спасатели. В связи с этим они рекомендуют закрывать окна по утрам, когда велика концентрация вредных веществ в воздухе, или занавешивать их мокрой марлей, пить больше жидкости, есть фрукты и овощи, ограничить курение, избегать алкоголя, чаще проводить влажную уборку. В настоящий момент, согласно карте Научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», пожары действуют недалеко от поселка Кедрового и болота Таборского. Также замечен пожар возле села Квашнинского. Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на сильный запах гари в Академическом районе и микрорайоне Широкая речка. Помимо лесных пожаров, в области спасатели фиксируют возгорания в городе — ночью на складах возле Сибирского тракта загорелись деревянные поддоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...