11 июля 2023

Екатеринбуржцы пожаловались на сильный запах гари при жаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, дым, смог, гарь
Екатеринбуржцы жалуются, что приходится закрывать окна от гари при жаре Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на сильный запах гари в Академическом районе и микрорайоне Широкая речка. По словам горожан, теперь приходится закрывать окна, хотя на улице температура ночью свыше 24 градусов тепла.

«Все в дыму, дышать невозможно. На улице стоит очень сильный запах гари, теперь приходится закрывать окна при температуре свыше 24 градусов тепла», — рассказал корреспонденту URA.RU житель Екатеринбурга.

По данным с карты Научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», пожары действуют с северо-запада от Екатеринбурга возле Аятского водохранилища и поселка Лосиный. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на сильный запах гари в Академическом районе и микрорайоне Широкая речка. По словам горожан, теперь приходится закрывать окна, хотя на улице температура ночью свыше 24 градусов тепла. «Все в дыму, дышать невозможно. На улице стоит очень сильный запах гари, теперь приходится закрывать окна при температуре свыше 24 градусов тепла», — рассказал корреспонденту URA.RU житель Екатеринбурга. По данным с карты Научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», пожары действуют с северо-запада от Екатеринбурга возле Аятского водохранилища и поселка Лосиный. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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