Екатеринбуржцы пожаловались на сильный запах гари при жаре

Жители Екатеринбурга пожаловались на сильный запах гари в Академическом районе и микрорайоне Широкая речка. По словам горожан, теперь приходится закрывать окна, хотя на улице температура ночью свыше 24 градусов тепла.
«Все в дыму, дышать невозможно. На улице стоит очень сильный запах гари, теперь приходится закрывать окна при температуре свыше 24 градусов тепла», — рассказал корреспонденту URA.RU житель Екатеринбурга.
По данным с карты Научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», пожары действуют с северо-запада от Екатеринбурга возле Аятского водохранилища и поселка Лосиный. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен.
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