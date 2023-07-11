11 июля 2023
10 июля 2023

Житель ЯНАО убил брата «розочкой»

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Житель села Гыда зарезал брата битой бутылкой Фото:

Житель села Гыда Тазовского района ЯНАО убил брата осколком разбитой бутылки. Следователями установлено, что ссора между родственниками произошла в процессе совместного употребления спиртного, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В селе Гыда 26-летний местный житель распивал спиртное с гостями. Мужчины подрались, и хозяин квартиры нанес брату множественные удары осколком стеклянной бутылки в область лица и головы. Потерпевший скончался от обильной кровопотери», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие случилось 12 апреля. Брата потерпевшего будут судить по статье «Убийство», дело направлено в суд.

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Житель села Гыда Тазовского района ЯНАО убил брата осколком разбитой бутылки. Следователями установлено, что ссора между родственниками произошла в процессе совместного употребления спиртного, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Гыда 26-летний местный житель распивал спиртное с гостями. Мужчины подрались, и хозяин квартиры нанес брату множественные удары осколком стеклянной бутылки в область лица и головы. Потерпевший скончался от обильной кровопотери», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие случилось 12 апреля. Брата потерпевшего будут судить по статье «Убийство», дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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