Житель ЯНАО убил брата «розочкой»

Житель села Гыда Тазовского района ЯНАО убил брата осколком разбитой бутылки. Следователями установлено, что ссора между родственниками произошла в процессе совместного употребления спиртного, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В селе Гыда 26-летний местный житель распивал спиртное с гостями. Мужчины подрались, и хозяин квартиры нанес брату множественные удары осколком стеклянной бутылки в область лица и головы. Потерпевший скончался от обильной кровопотери», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Происшествие случилось 12 апреля. Брата потерпевшего будут судить по статье «Убийство», дело направлено в суд.
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