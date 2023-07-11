Житель ЯНАО убил брата «розочкой»

12 июля 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Житель села Гыда зарезал брата битой бутылкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель села Гыда Тазовского района ЯНАО убил брата осколком разбитой бутылки. Следователями установлено, что ссора между родственниками произошла в процессе совместного употребления спиртного, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Гыда 26-летний местный житель распивал спиртное с гостями. Мужчины подрались, и хозяин квартиры нанес брату множественные удары осколком стеклянной бутылки в область лица и головы. Потерпевший скончался от обильной кровопотери», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие случилось 12 апреля. Брата потерпевшего будут судить по статье «Убийство», дело направлено в суд.

Житель села Гыда Тазовского района ЯНАО убил брата осколком разбитой бутылки. Следователями установлено, что ссора между родственниками произошла в процессе совместного употребления спиртного, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Гыда 26-летний местный житель распивал спиртное с гостями. Мужчины подрались, и хозяин квартиры нанес брату множественные удары осколком стеклянной бутылки в область лица и головы. Потерпевший скончался от обильной кровопотери», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие случилось 12 апреля. Брата потерпевшего будут судить по статье «Убийство», дело направлено в суд.