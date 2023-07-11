Похороны убитой челябинской школьницы возьмут на себя местные промышленники

12 июля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Похороны убитой девочки в Симе состоятся 13 июля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе Похороны убитой 11-летней школьницы возьмет на себя градообразующее предприятие Сима (Ашинский район, Челябинская область), ПАО «Агрегат». Об этом заявил замгубернатора Станислав Мошаров, который прибыл в город по случаю трагедии, сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе района. «Разделяю скорбь и горечь родителей. По поручению губернатора Алексея Текслера, родным девочки будет оказана комплексная поддержка. Организацию похорон 13 июля возьмет на себя градообразующее предприятие Сима ПАО „Агрегат“», — цитирует Мошарова пресс-служба администрации Ашинского района. Губернатор Текслер выразил соболезнования семье убитой девочки и распорядился оказать помощь. В убийстве сознался 36-летний местный житель Дмитрий М. Мужчина задержан, ведутся следственные действия. 12 июля Ашинский городской суд примет решение о мере пресечения.

Похороны убитой 11-летней школьницы возьмет на себя градообразующее предприятие Сима (Ашинский район, Челябинская область), ПАО «Агрегат». Об этом заявил замгубернатора Станислав Мошаров, который прибыл в город по случаю трагедии, сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе района. «Разделяю скорбь и горечь родителей. По поручению губернатора Алексея Текслера, родным девочки будет оказана комплексная поддержка. Организацию похорон 13 июля возьмет на себя градообразующее предприятие Сима ПАО „Агрегат“», — цитирует Мошарова пресс-служба администрации Ашинского района. Губернатор Текслер выразил соболезнования семье убитой девочки и распорядился оказать помощь. В убийстве сознался 36-летний местный житель Дмитрий М. Мужчина задержан, ведутся следственные действия. 12 июля Ашинский городской суд примет решение о мере пресечения.