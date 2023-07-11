11 июля 2023

Похороны убитой челябинской школьницы возьмут на себя местные промышленники

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с кадровым военным Валерием Осколковым. Магнитогорск, прощание, цветы, похороны
Похороны убитой девочки в Симе состоятся 13 июля Фото:
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Убийство 11-летней школьницы в Симе

Похороны убитой 11-летней школьницы возьмет на себя градообразующее предприятие Сима (Ашинский район, Челябинская область), ПАО «Агрегат». Об этом заявил замгубернатора Станислав Мошаров, который прибыл в город по случаю трагедии, сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе района.

«Разделяю скорбь и горечь родителей. По поручению губернатора Алексея Текслера, родным девочки будет оказана комплексная поддержка. Организацию похорон 13 июля возьмет на себя градообразующее предприятие Сима ПАО „Агрегат“», — цитирует Мошарова пресс-служба администрации Ашинского района.

Губернатор Текслер выразил соболезнования семье убитой девочки и распорядился оказать помощь. В убийстве сознался 36-летний местный житель Дмитрий М. Мужчина задержан, ведутся следственные действия. 12 июля Ашинский городской суд примет решение о мере пресечения.

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Похороны убитой 11-летней школьницы возьмет на себя градообразующее предприятие Сима (Ашинский район, Челябинская область), ПАО «Агрегат». Об этом заявил замгубернатора Станислав Мошаров, который прибыл в город по случаю трагедии, сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе района. «Разделяю скорбь и горечь родителей. По поручению губернатора Алексея Текслера, родным девочки будет оказана комплексная поддержка. Организацию похорон 13 июля возьмет на себя градообразующее предприятие Сима ПАО „Агрегат“», — цитирует Мошарова пресс-служба администрации Ашинского района. Губернатор Текслер выразил соболезнования семье убитой девочки и распорядился оказать помощь. В убийстве сознался 36-летний местный житель Дмитрий М. Мужчина задержан, ведутся следственные действия. 12 июля Ашинский городской суд примет решение о мере пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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