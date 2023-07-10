10 июля 2023

Стали известны новые подробности убийства челябинской школьницы

Подозреваемый в убийстве школьницы в Симе похитил ее под предлогом довезти до дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство 11-летней школьницы в Симе

В деле убийства школьницы Ксении Устюговой в Симе (Челябинская область) появились новые подробности. Как рассказал URA.RU информированный источник, перед убийством мужчина предложил довезти девочку до дома.

«Убитая дружила с дочерью подозреваемого. В день убийства мужчина сначала довез до дома свою дочь. А потом под предлогом довезти Устюгову увез ее в лес и убил», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина пытался отрицать данные сведения. Но потом ему показали записи с камер видеонаблюдения. На них школьница передвигается в машине подозреваемого. Подозреваемый сознался в содеянном.

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что мужчина уже задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Тело школьницы было найдено в лесном массиве на вторые сутки поисков. Перед этим отрабатывали версию с несчастным случаем на реке. Из-за найденного на берегу рюкзака девочки были основания полагать, что она утонула. Однако, отследив камеры видеонаблюдения, оперативники вышли на подозреваемого.

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В деле убийства школьницы Ксении Устюговой в Симе (Челябинская область) появились новые подробности. Как рассказал URA.RU информированный источник, перед убийством мужчина предложил довезти девочку до дома. «Убитая дружила с дочерью подозреваемого. В день убийства мужчина сначала довез до дома свою дочь. А потом под предлогом довезти Устюгову увез ее в лес и убил», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина пытался отрицать данные сведения. Но потом ему показали записи с камер видеонаблюдения. На них школьница передвигается в машине подозреваемого. Подозреваемый сознался в содеянном. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что мужчина уже задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Тело школьницы было найдено в лесном массиве на вторые сутки поисков. Перед этим отрабатывали версию с несчастным случаем на реке. Из-за найденного на берегу рюкзака девочки были основания полагать, что она утонула. Однако, отследив камеры видеонаблюдения, оперативники вышли на подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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