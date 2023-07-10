Стали известны новые подробности убийства челябинской школьницы

Подозреваемый в убийстве школьницы в Симе похитил ее под предлогом довезти до дома

Следователи продолжают проверку Фото: Игорь Пантин © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

В деле убийства школьницы Ксении Устюговой в Симе (Челябинская область) появились новые подробности. Как рассказал URA.RU информированный источник, перед убийством мужчина предложил довезти девочку до дома.

«Убитая дружила с дочерью подозреваемого. В день убийства мужчина сначала довез до дома свою дочь. А потом под предлогом довезти Устюгову увез ее в лес и убил», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина пытался отрицать данные сведения. Но потом ему показали записи с камер видеонаблюдения. На них школьница передвигается в машине подозреваемого. Подозреваемый сознался в содеянном.

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что мужчина уже задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Тело школьницы было найдено в лесном массиве на вторые сутки поисков. Перед этим отрабатывали версию с несчастным случаем на реке. Из-за найденного на берегу рюкзака девочки были основания полагать, что она утонула. Однако, отследив камеры видеонаблюдения, оперативники вышли на подозреваемого.