Челябинский губернатор приказал помочь семье убитой 11-летней школьницы

11 июля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Челябинский минсоц уже получил распоряжения Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился помочь родным убитой в Симе школьницы Ксении Устюговой. Также он принес соболезнования родным девочки, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства. «По решению главы региона семье будет оказана комплексная помощь. Поручения даны министерству социальных отношений. Губернатор выразил искренние соболезнования родственникам в связи с трагической смертью ребенка», — пояснили в пресс-службе. В убийстве 11-летней школьницы из Сима Ксении Устюговой подозревают 36-летнего местного жителя Дмитрия М. По данным силовиков, 9 июля он зарезал подружку своей дочери, закопал тело девочки в лесу, а ее рюкзак выбросил в реку, чтобы отвести от себя подозрения. Предполагаемого преступника нашли по записям видеокамер. Местные жители, обсуждая ситуацию в соцсетях, утверждают, что мужчина давно проявлял предосудительный интерес к детям.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился помочь родным убитой в Симе школьницы Ксении Устюговой. Также он принес соболезнования родным девочки, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства. «По решению главы региона семье будет оказана комплексная помощь. Поручения даны министерству социальных отношений. Губернатор выразил искренние соболезнования родственникам в связи с трагической смертью ребенка», — пояснили в пресс-службе. В убийстве 11-летней школьницы из Сима Ксении Устюговой подозревают 36-летнего местного жителя Дмитрия М. По данным силовиков, 9 июля он зарезал подружку своей дочери, закопал тело девочки в лесу, а ее рюкзак выбросил в реку, чтобы отвести от себя подозрения. Предполагаемого преступника нашли по записям видеокамер. Местные жители, обсуждая ситуацию в соцсетях, утверждают, что мужчина давно проявлял предосудительный интерес к детям.