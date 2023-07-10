10 июля 2023

Челябинский губернатор приказал помочь семье убитой 11-летней школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил швейное производство в исправительном учреждении в Челябинске. Челябинск, швейный цех, текслер алексей
Челябинский минсоц уже получил распоряжения Алексея Текслера Фото:
новость из сюжета
Убийство 11-летней школьницы в Симе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился помочь родным убитой в Симе школьницы Ксении Устюговой. Также он принес соболезнования родным девочки, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

«По решению главы региона семье будет оказана комплексная помощь. Поручения даны министерству социальных отношений. Губернатор выразил искренние соболезнования родственникам в связи с трагической смертью ребенка», — пояснили в пресс-службе.

В убийстве 11-летней школьницы из Сима Ксении Устюговой подозревают 36-летнего местного жителя Дмитрия М. По данным силовиков, 9 июля он зарезал подружку своей дочери, закопал тело девочки в лесу, а ее рюкзак выбросил в реку, чтобы отвести от себя подозрения.

Предполагаемого преступника нашли по записям видеокамер. Местные жители, обсуждая ситуацию в соцсетях, утверждают, что мужчина давно проявлял предосудительный интерес к детям.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился помочь родным убитой в Симе школьницы Ксении Устюговой. Также он принес соболезнования родным девочки, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства. «По решению главы региона семье будет оказана комплексная помощь. Поручения даны министерству социальных отношений. Губернатор выразил искренние соболезнования родственникам в связи с трагической смертью ребенка», — пояснили в пресс-службе. В убийстве 11-летней школьницы из Сима Ксении Устюговой подозревают 36-летнего местного жителя Дмитрия М. По данным силовиков, 9 июля он зарезал подружку своей дочери, закопал тело девочки в лесу, а ее рюкзак выбросил в реку, чтобы отвести от себя подозрения. Предполагаемого преступника нашли по записям видеокамер. Местные жители, обсуждая ситуацию в соцсетях, утверждают, что мужчина давно проявлял предосудительный интерес к детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...