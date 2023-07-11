Дмитрий М. отправлен в СИЗО на два месяца Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы в Симе (Челябинская область) Дмитрия М. 12 июля взяли под стражу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет в СИЗО до 11 сентября.

«По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 11 сентября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что, помимо обвинений в убийстве малолетнего лица, к материалам дела добавили обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Заседание проходило в закрытом режиме. Такое решение было принято из-за того, что речь идет о преступлении в отношении несовершеннолетнего.

Дмитрия М. задержали 11 июля. Его обвинили в убийстве школьницы. Мужчина уже сознался в содеянном и показал, где спрятал тело.

С 9 июля девочка числилась пропавшей. Сотрудники полиции и волонтеры прочесывали квадрат за квадратом. Утром 11 июля удалось найти рюкзак девочки. Тогда многие подумали, что она утонула во время купания. Однако позже выяснилось, что девочку убил один из местных жителей. Вычислить его помогли камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие, что в день убийства девочка была с ним. По предварительным данным, он зарезал ее, а тело закопал в лесу. Мужчина был задержан. Он так и не смог объяснить мотивы своего поступка.

Обвиняемый признал вину в преступлении Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области