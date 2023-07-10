Пропавшую челябинскую школьницу нашли убитой

По подозрению в убийстве задержан отец одной из подруг девочки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пропавшая несколько дней назад 11-летняя школьница из Сима (Челябинская область) Ксения Устюгова найдена убитой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в убийстве подозревают отца одной из подруг девочки.

«Тело девочки уже нашли. По предварительным данным, мужчина убил и закопал девочку, а рюкзак выбросил в реку. Течением его прибило к берегу», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина уже сознался в содеянном. Его показания подтверждают камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие их передвижения. Мужчина работает в фермерском хозяйстве. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Школьница пропала вечером 9 июля. К поискам были подключены волонтеры, сотрудники районной полиции. Также были задействованы оперативники из областного центра. Утром 11 июля на берегу реки Сим поисковой группе удалось найти рюкзак девочки. Отрабатывалась версия, что она утонула.

Обновлено в 10:32 по Уральскому времени:

«Найдена. Погибла», — такое сообщение появилось в поисковой группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте».