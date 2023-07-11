Делать БПЛА будет компания из Лесного
Компания из Лесного «НПК ЭСК» запустит в Свердловской области производство нескольких видов беспилотных летательных аппаратов. Соглашение об открытии предприятия представители компании подписали с региональным «Агентством по привлечению инвестиций» в рамках «Иннопрома», передает корреспондент URA.RU.
Среди выпускаемой «НПК ЭСК» продукции будет четыре типа беспилотников:
- компактная и маневренная система, сделанная по аэродинамической схеме «летающее крыло», с одним мотором. Она может инспектировать местность, проводить наблюдательные полеты, поражать технику и живую силу противника как автономно, так и под управлением оператора. Время полета БПЛА — до 30 минут, скорость полета — до 200 км/час;
- многоцелевой беспилотник для разведки местности, геологической разведки, а также для задач, связанных с аэрографированием и поисковыми операциями. Этот БПЛА может находиться в воздухе 180 минут, скорость его полета 110 км в час;
- дрон Т-450 — летная, мультироторная платформа с габаритами 400 на 450 на 150 см. Вес изделия составляет один килограмм, время полета — 30 минут без груза, 10 минут с грузом;
- рой дронов на базе Т-450. Это комплект дронов до 100 штук или больше, ими можно управлять одновременно. Рой дронов может быть использован для разовых заданий.
Ранее URA.RU сообщало, что компания из Екатеринбурга планирует открыть производство беспилотников в Донецке. Там будут делать дроны-камикадзы и FPV-дроны.
Представители компании привезли на «Иннопром» беспилотник собственного производства, побывавший на СВО
«НПК ЭСК» будет делать четыре типа беспилотников
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