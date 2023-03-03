Компания из Екатеринбурга открывает производство беспилотников в Донецке

Российским военным требуются дроны, адаптированные под конкретные условия. Их и планирует производить компания BRT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургская компания BRT, делающая дульные тормоза для оружия, открывает производство в Донецке. Там будут делать дроны-камикадзы и fpv-дроны, рассказал URA.RU главный конструктор и технический директор компании BRT, участник спецоперации Иван Порядин.

«Есть люди, есть каналы поставок деталей, необходимое оборудование, готовы опытные модели. Почему делаем сами? Нам нужны адаптивные машинки: дроны-камикадзе, чуть более сложные модели — дроны многоразового использования — и дроны-разведчики. Основной фокус будет на производстве FPV-дронов (First Person View, модели с возможностью управления от первого лица, — прим. URA.RU», — рассказал Порядин.

Делать такие дроны сложнее, но украсть их, в отличие от популярных у российских военнослужащих моделей от китайской компании DJI, невозможно. Затраты на производство BRT берет на себя. «У нас есть свои ресурсы и финансовые возможности. Думаю, этой весной первая партия [дронов] уже полетит — порядка 50 штук. Дальше будем масштабировать», — добавляет Порядин.

Компания BRT производит дульные тормоза — устройства, которые выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии. Наличие такого устройства — важный элемент маскировки бойца. Владельцы компании — предприниматели Евгений Новосельцев и Иван Порядин. Последний также является участником специальной военной операции РФ на Украине.

В интервью URA.RU Порядин рассказывал, что после начала СВО добровольно пошел на фронт. Там он продолжает изобретать и дорабатывать оружие, а также использовать его в борьбе с ВСУ.