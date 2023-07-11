11 июля 2023

На популярном пляже Кургана построят открытый бассейн

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж «Голубые озера». Курган, отдых на природе, голубые озера, пляж
Инвестор планирует построить бассейн на Голубых озерах Фото:

Компания «СибТур» планирует построить открытый бассейн на территории Голубых озер в Кургане в рамках крупного инвестиционного проекта. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«В результате реализации проекта [ООО „СибТур“] на Голубых озерах появится современный комплекс, состоящий из гостиницы, ресторана, летнего кафе, открытого бассейна, сцены, кемпинга, ряда магазинов и нескольких модульных домов, предназначенных для отдыха», — говорится в сообщении. Сейчас идет первый этап строительства: огорожена строительная площадка, установлены сваи для будущей гостиницы, началось строительство кемпинга, летнего кафе и сцены.

Завершить строительство летнего кафе, сцены и магазинов инвестор планирует до начала осени; гостиница и ресторан по плану должны появиться к октябрю, а гостевые домики — к декабрю. Общий объем инвестиций составит 100 млн рублей. Срок реализации проекта — 4,5 года.

Ранее URA.RU писало, что свердловская компания построит гостиницу рядом с Голубыми озерами в Кургане. В мае 2023 года администрация города сообщала, что ООО «СибТур» получил разрешение на строительство здания кафе с гостиницей в районе водоема.

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Компания «СибТур» планирует построить открытый бассейн на территории Голубых озер в Кургане в рамках крупного инвестиционного проекта. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «В результате реализации проекта [ООО „СибТур“] на Голубых озерах появится современный комплекс, состоящий из гостиницы, ресторана, летнего кафе, открытого бассейна, сцены, кемпинга, ряда магазинов и нескольких модульных домов, предназначенных для отдыха», — говорится в сообщении. Сейчас идет первый этап строительства: огорожена строительная площадка, установлены сваи для будущей гостиницы, началось строительство кемпинга, летнего кафе и сцены. Завершить строительство летнего кафе, сцены и магазинов инвестор планирует до начала осени; гостиница и ресторан по плану должны появиться к октябрю, а гостевые домики — к декабрю. Общий объем инвестиций составит 100 млн рублей. Срок реализации проекта — 4,5 года. Ранее URA.RU писало, что свердловская компания построит гостиницу рядом с Голубыми озерами в Кургане. В мае 2023 года администрация города сообщала, что ООО «СибТур» получил разрешение на строительство здания кафе с гостиницей в районе водоема.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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