На популярном пляже Кургана построят открытый бассейн

12 июля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Инвестор планирует построить бассейн на Голубых озерах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «СибТур» планирует построить открытый бассейн на территории Голубых озер в Кургане в рамках крупного инвестиционного проекта. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «В результате реализации проекта [ООО „СибТур“] на Голубых озерах появится современный комплекс, состоящий из гостиницы, ресторана, летнего кафе, открытого бассейна, сцены, кемпинга, ряда магазинов и нескольких модульных домов, предназначенных для отдыха», — говорится в сообщении. Сейчас идет первый этап строительства: огорожена строительная площадка, установлены сваи для будущей гостиницы, началось строительство кемпинга, летнего кафе и сцены. Завершить строительство летнего кафе, сцены и магазинов инвестор планирует до начала осени; гостиница и ресторан по плану должны появиться к октябрю, а гостевые домики — к декабрю. Общий объем инвестиций составит 100 млн рублей. Срок реализации проекта — 4,5 года. Ранее URA.RU писало, что свердловская компания построит гостиницу рядом с Голубыми озерами в Кургане. В мае 2023 года администрация города сообщала, что ООО «СибТур» получил разрешение на строительство здания кафе с гостиницей в районе водоема.

Компания «СибТур» планирует построить открытый бассейн на территории Голубых озер в Кургане в рамках крупного инвестиционного проекта. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «В результате реализации проекта [ООО „СибТур“] на Голубых озерах появится современный комплекс, состоящий из гостиницы, ресторана, летнего кафе, открытого бассейна, сцены, кемпинга, ряда магазинов и нескольких модульных домов, предназначенных для отдыха», — говорится в сообщении. Сейчас идет первый этап строительства: огорожена строительная площадка, установлены сваи для будущей гостиницы, началось строительство кемпинга, летнего кафе и сцены. Завершить строительство летнего кафе, сцены и магазинов инвестор планирует до начала осени; гостиница и ресторан по плану должны появиться к октябрю, а гостевые домики — к декабрю. Общий объем инвестиций составит 100 млн рублей. Срок реализации проекта — 4,5 года. Ранее URA.RU писало, что свердловская компания построит гостиницу рядом с Голубыми озерами в Кургане. В мае 2023 года администрация города сообщала, что ООО «СибТур» получил разрешение на строительство здания кафе с гостиницей в районе водоема.