Свердловская компания построит в Кургане гостиницу рядом с Голубыми озерами

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Тест-драйв вездеходов Бурлак. Курган , вездеход, голубые озера
На Голубых озерах построят кафе с гостиницей Фото:

Компания из Екатеринбурга ООО «СибТур» построит в Кургане кафе и гостиницу. Они расположатся в районе Голубых озер. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«ООО „СибТур“, Свердловская область, город Екатеринбург. Разрешение на строительство здания кафе с гостиницей в районе водоема „Голубые озера“ в городе Кургане», — говорится в документе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти ищут инвесторов для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково. Земельный участок между двумя больницами продается более чем за 3,1 млн рублей. Также сообщалось, что в Кургане перестроят гостиницу, где останавливаются иностранные туристы. Реконструкцией объекта недалеко от Центра им. Илизарова займется частник.

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Компания из Екатеринбурга ООО «СибТур» построит в Кургане кафе и гостиницу. Они расположатся в районе Голубых озер. Об этом сообщается на сайте администрации города. «ООО „СибТур“, Свердловская область, город Екатеринбург. Разрешение на строительство здания кафе с гостиницей в районе водоема „Голубые озера“ в городе Кургане», — говорится в документе мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганские власти ищут инвесторов для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково. Земельный участок между двумя больницами продается более чем за 3,1 млн рублей. Также сообщалось, что в Кургане перестроят гостиницу, где останавливаются иностранные туристы. Реконструкцией объекта недалеко от Центра им. Илизарова займется частник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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