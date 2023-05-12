Свердловская компания построит в Кургане гостиницу рядом с Голубыми озерами

12 мая 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

На Голубых озерах построят кафе с гостиницей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания из Екатеринбурга ООО «СибТур» построит в Кургане кафе и гостиницу. Они расположатся в районе Голубых озер. Об этом сообщается на сайте администрации города. «ООО „СибТур“, Свердловская область, город Екатеринбург. Разрешение на строительство здания кафе с гостиницей в районе водоема „Голубые озера“ в городе Кургане», — говорится в документе мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганские власти ищут инвесторов для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково. Земельный участок между двумя больницами продается более чем за 3,1 млн рублей. Также сообщалось, что в Кургане перестроят гостиницу, где останавливаются иностранные туристы. Реконструкцией объекта недалеко от Центра им. Илизарова займется частник.

Компания из Екатеринбурга ООО «СибТур» построит в Кургане кафе и гостиницу. Они расположатся в районе Голубых озер. Об этом сообщается на сайте администрации города. «ООО „СибТур“, Свердловская область, город Екатеринбург. Разрешение на строительство здания кафе с гостиницей в районе водоема „Голубые озера“ в городе Кургане», — говорится в документе мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганские власти ищут инвесторов для строительства гостиницы в микрорайоне Рябково. Земельный участок между двумя больницами продается более чем за 3,1 млн рублей. Также сообщалось, что в Кургане перестроят гостиницу, где останавливаются иностранные туристы. Реконструкцией объекта недалеко от Центра им. Илизарова займется частник.