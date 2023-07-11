Обвиняемый в убийстве челябинской школьницы рассказал, как совершил преступление. Видео

Обвиняемый в убийстве челябинской школьницы несколько раз ударил ее ножом

12 июля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Мужчина ударил девочку ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе Обвиняемый в убийстве школьницы в Симе (Челябинская область) Дмитрий М. во время следственного эксперимента рассказал подробности преступления. На видео, опубликованном пресс-службой СУ СКР по региону, он указал место и способ убийства. «Нам надо идти туда [в лес]. Там находится тело девочки. События происходили 9 июля. Я взял ножичек и в шею, получается, несколько раз [ударил]. За руку я ее привел сюда», — говорит обвиняемый на видео. Мужчину повезли на следственный эксперимент сразу после допроса в райотделе МВД. Там он снова дал показания по совершенному преступлению. Тело девочки искали несколько дней. 11 июля оно было найдено в лесном массиве на территории одного из садовых товариществ. Предполагаемым убийцей оказался местный житель, чья дочь дружила с убитой. 12 июля Ашинский горсуд отправил его под стражу на два месяца.

Обвиняемый в убийстве школьницы в Симе (Челябинская область) Дмитрий М. во время следственного эксперимента рассказал подробности преступления. На видео, опубликованном пресс-службой СУ СКР по региону, он указал место и способ убийства. «Нам надо идти туда [в лес]. Там находится тело девочки. События происходили 9 июля. Я взял ножичек и в шею, получается, несколько раз [ударил]. За руку я ее привел сюда», — говорит обвиняемый на видео. Мужчину повезли на следственный эксперимент сразу после допроса в райотделе МВД. Там он снова дал показания по совершенному преступлению. Тело девочки искали несколько дней. 11 июля оно было найдено в лесном массиве на территории одного из садовых товариществ. Предполагаемым убийцей оказался местный житель, чья дочь дружила с убитой. 12 июля Ашинский горсуд отправил его под стражу на два месяца.