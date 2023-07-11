11 июля 2023

Обвиняемый в убийстве челябинской школьницы рассказал, как совершил преступление. Видео

Обвиняемый в убийстве челябинской школьницы несколько раз ударил ее ножом
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Мужчина ударил девочку ножом Фото:
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Убийство 11-летней школьницы в Симе

Обвиняемый в убийстве школьницы в Симе (Челябинская область) Дмитрий М. во время следственного эксперимента рассказал подробности преступления. На видео, опубликованном пресс-службой СУ СКР по региону, он указал место и способ убийства.

«Нам надо идти туда [в лес]. Там находится тело девочки. События происходили 9 июля. Я взял ножичек и в шею, получается, несколько раз [ударил]. За руку я ее привел сюда», — говорит обвиняемый на видео.

Мужчину повезли на следственный эксперимент сразу после допроса в райотделе МВД. Там он снова дал показания по совершенному преступлению.

Тело девочки искали несколько дней. 11 июля оно было найдено в лесном массиве на территории одного из садовых товариществ. Предполагаемым убийцей оказался местный житель, чья дочь дружила с убитой. 12 июля Ашинский горсуд отправил его под стражу на два месяца.

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Обвиняемый в убийстве школьницы в Симе (Челябинская область) Дмитрий М. во время следственного эксперимента рассказал подробности преступления. На видео, опубликованном пресс-службой СУ СКР по региону, он указал место и способ убийства. «Нам надо идти туда [в лес]. Там находится тело девочки. События происходили 9 июля. Я взял ножичек и в шею, получается, несколько раз [ударил]. За руку я ее привел сюда», — говорит обвиняемый на видео. Мужчину повезли на следственный эксперимент сразу после допроса в райотделе МВД. Там он снова дал показания по совершенному преступлению. Тело девочки искали несколько дней. 11 июля оно было найдено в лесном массиве на территории одного из садовых товариществ. Предполагаемым убийцей оказался местный житель, чья дочь дружила с убитой. 12 июля Ашинский горсуд отправил его под стражу на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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