Кулеба раскрыл, когда у Украины появится военная авиация

Кулеба: F-16 появятся на Украине до конца первого квартала 2024 года

Дмитрий Кулеба сообщил, что для поставки F-16 Киеву нужно подготовить специалистов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16 могут быть поставлены на Украину до конца первого квартала 2024 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, это будет в соответствии с графиком», — заявил Кулеба в эфире радио «Свобода» (признано иноагентом в РФ). Он отметил, что график может сдвинуться из-за множества нюансов.

Украине нужно подготовить специалистов и инфраструктуру. По словам Кулебы, киевский режим делает все, чтобы ускорить процесс отправки самолетов.

Ранее Кулеба сообщил, что Украина не ожидает от Запада скорых поставок самолетов, передает «Утро.ру». Он отметил, что западные партнеры сдвинули график обучения украинских пилотов.