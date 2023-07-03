03 июля 2023

Кулеба сообщил о сдвиге сроков обучения украинских пилотов на F-16

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Обучение украинских военных планировалось начать в июне, но этого не произошло Фото:
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Западные партнеры сдвинули график обучения украинских пилотов, так как в июне тренировки не начались. Об этом заявил министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба.

«Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первично обещали. В июне тренировки не начались. Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться», — сказал глава украинского МИД в эфире национального телемарафона.

Ранее сообщалось, что ряд стран НАТО начали обучать украинских военнослужащих пилотированию на истребителях F-16. Минобороны Украины заявляли, что Киев получит данное вооружение осенью 2023 года. В июне советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что американские истребители могут поступить на вооружение через пару месяцев.

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Западные партнеры сдвинули график обучения украинских пилотов, так как в июне тренировки не начались. Об этом заявил министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба. «Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первично обещали. В июне тренировки не начались. Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться», — сказал глава украинского МИД в эфире национального телемарафона. Ранее сообщалось, что ряд стран НАТО начали обучать украинских военнослужащих пилотированию на истребителях F-16. Минобороны Украины заявляли, что Киев получит данное вооружение осенью 2023 года. В июне советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что американские истребители могут поступить на вооружение через пару месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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