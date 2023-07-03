Кулеба сообщил о сдвиге сроков обучения украинских пилотов на F-16

Западные партнеры сдвинули график обучения украинских пилотов, так как в июне тренировки не начались. Об этом заявил министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба.
«Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первично обещали. В июне тренировки не начались. Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться», — сказал глава украинского МИД в эфире национального телемарафона.
Ранее сообщалось, что ряд стран НАТО начали обучать украинских военнослужащих пилотированию на истребителях F-16. Минобороны Украины заявляли, что Киев получит данное вооружение осенью 2023 года. В июне советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что американские истребители могут поступить на вооружение через пару месяцев.
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