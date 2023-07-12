Baza: из-за ошибки диктора в Сочи пассажиры опоздали на рейс

12 июля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Пассажиры не успели рейс до города Саратов из Сочи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Диктор в сочинском аэропорту перепутал Самару и Саратов. Из-за этого часть пассажиров опоздала на рейс. Об этом сообщила победительница детского шоу «Голос» Анна Доровская. «Сначала диктор оповестил пассажиров, что рейс в Саратов задерживается. Пока люди ждали, диктор вдруг настойчиво начал звать людей на посадку в Самару — хотя этот рейс был запланирован после Саратова», — приводит Baza слова Анны Доровской. Девушка отметила, что после нескольких оповещений о посадке на рейс, который следует до Самары, диктор заявил о завершении посадки на самолет в Саратов. Несколько пассажиров из-за ошибки диктора остались в аэропорту. Выход для самолета в Саратова был уже закрыт, когда возмущенные граждане к нему подбежали. Telegram-канал Baza связался с представителями аэропорта Сочи. Те заявили, что диктор не путал города.

Диктор в сочинском аэропорту перепутал Самару и Саратов. Из-за этого часть пассажиров опоздала на рейс. Об этом сообщила победительница детского шоу «Голос» Анна Доровская. «Сначала диктор оповестил пассажиров, что рейс в Саратов задерживается. Пока люди ждали, диктор вдруг настойчиво начал звать людей на посадку в Самару — хотя этот рейс был запланирован после Саратова», — приводит Baza слова Анны Доровской. Девушка отметила, что после нескольких оповещений о посадке на рейс, который следует до Самары, диктор заявил о завершении посадки на самолет в Саратов. Несколько пассажиров из-за ошибки диктора остались в аэропорту. Выход для самолета в Саратова был уже закрыт, когда возмущенные граждане к нему подбежали. Telegram-канал Baza связался с представителями аэропорта Сочи. Те заявили, что диктор не путал города.