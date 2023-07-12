Baza: из-за ошибки диктора в Сочи пассажиры опоздали на рейс

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Пассажиры не успели рейс до города Саратов из Сочи Фото:

Диктор в сочинском аэропорту перепутал Самару и Саратов. Из-за этого часть пассажиров опоздала на рейс. Об этом сообщила победительница детского шоу «Голос» Анна Доровская.

«Сначала диктор оповестил пассажиров, что рейс в Саратов задерживается. Пока люди ждали, диктор вдруг настойчиво начал звать людей на посадку в Самару — хотя этот рейс был запланирован после Саратова», — приводит Baza слова Анны Доровской. Девушка отметила, что после нескольких оповещений о посадке на рейс, который следует до Самары, диктор заявил о завершении посадки на самолет в Саратов.

Несколько пассажиров из-за ошибки диктора остались в аэропорту. Выход для самолета в Саратова был уже закрыт, когда возмущенные граждане к нему подбежали.

Telegram-канал Baza связался с представителями аэропорта Сочи. Те заявили, что диктор не путал города.

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Диктор в сочинском аэропорту перепутал Самару и Саратов. Из-за этого часть пассажиров опоздала на рейс. Об этом сообщила победительница детского шоу «Голос» Анна Доровская. «Сначала диктор оповестил пассажиров, что рейс в Саратов задерживается. Пока люди ждали, диктор вдруг настойчиво начал звать людей на посадку в Самару — хотя этот рейс был запланирован после Саратова», — приводит Baza слова Анны Доровской. Девушка отметила, что после нескольких оповещений о посадке на рейс, который следует до Самары, диктор заявил о завершении посадки на самолет в Саратов. Несколько пассажиров из-за ошибки диктора остались в аэропорту. Выход для самолета в Саратова был уже закрыт, когда возмущенные граждане к нему подбежали. Telegram-канал Baza связался с представителями аэропорта Сочи. Те заявили, что диктор не путал города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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